Brandbeschleuniger droht Krise der Berliner Spitzengastronomie spitzt sich zu

Bernhard Moser ist in Alarmstimmung. „Berlin rast auf eine Katastrophe zu!“, schreibt der „EatBerlin“-Gründer und Vorsitzende der „Flagship“-Gruppe beim Dehoga-Landesverband auf seiner Facebook-Seite. Die Branche brauche dringend Hilfe, erklärt er, denn besonders die Lage der Spitzengastronomie in der Stadt sei besorgniserregend. In einem von massiven Kostensteigerungen bestimmten Umfeld sorge die aktuelle Angst der Gäste vor Kaufkraftverlust für eine deutlich schlechtere Stimmung als die Corona-Krise vor drei Jahren.

Anlass für Mosers Hilferuf war die Meldung, dass das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete und auf Platz 55 der weltbesten Restaurants geführte Weddinger „Ernst“ schließen wird – allerdings erst Ende 2024. Wie Inhaber und Küchenchef Dylan Watson-Brawn der „Süddeutschen Zeitung“ sagte, gibt es verschiedene Gründe dafür, allerdings sei es „gerade eine extrem schwierige Zeit, in Deutschland ein Fine-Dining-Restaurant zu führen, vor allem in einer Stadt wie Berlin.“

Im früher dauerhaft auf lange Zeit ausgebuchten „Ernst“ stünden zu oft Sitze leer; das Restaurant hat nach Umbau nur noch ganze acht Plätze am Tresen. Watson-Brawn sieht seine Zukunft wohl eher im legeren „Julius“ gleich gegenüber, wo das Abendmenü nur 85 Euro kostet statt 250 im „Ernst“.

Weiteres Symptom: Küchenchef Michael Schulz hat das ebenfalls besternte „Irma La douce“ in der Potsdamer Straße verlassen. Geschäftsführer Jonathan Kartenberg kündigte am Montag an, er wolle das Restaurant „offener und zugänglicher“ machen und habe dafür Francesco Contiero als neuen Chef eingestellt. Man wolle angehen gegen die „oft zu starren Erwartungen, mit denen Sterne-Restaurants umgehen müssen“, die gastronomische Welt sei eine komplett andere als bei der Eröffnung 2019.

Es klingt wie eine Absage an den Guide Michelin

Ob das nun auf einen Sterne-Verlust hinausläuft, bleibt unklar, denn Contiero hat vor einigen Jahren die Auszeichnung im Kreuzberger „Richard“ behaupten können. Er solle die Hochküche französischen Stils durch italienische Einflüsse auflockern, heißt es, aber auch durch ein Roastbeef mit Pommes Chateau und Sauce Bearnaise Bistro-Flair ins Restaurant bringen – eher eine Absage an die strengen Kriterien des Guide Michelin.

Spricht für die Sterne-Gastronomie: Der „eat! Berlin“-Erfinder Bernhard Moser. © Ricarda Spiegel

Schon in den letzten Monaten hatten mehrere teuere Berliner Top-Restaurants wie das „Nobelhart&Schmutzig“ oder das „Horvath“ versucht, ihren Gästekreis unter der Woche durch populäre und nicht so kostspielige Angebote wie Schnitzel und Braten zu erweitern. Die Pflicht, ein langes und teures Menü zu essen, bröckelt allmählich – das entspricht den Wünschen vieler Gäste, erschwert den Gastronomen aber Kalkulation und Küchenplanung und steigert die Kosten weiter.

Es ist in der Branche ein offenes Geheimnis, dass in vielen bekannten Berliner Restaurants die Buchungslage zumindest außerhalb der Wochenenden prekär ist. Probates Mittel: Das „Horvath“ hat seine Menüpreise zuletzt für Mittwoch und Donnerstag deutlich gesenkt, ähnlich, wie es auch „Rutz“ und „Nobelhart“ schon früher eingeführt haben; von Sonntag bis Dienstag wird in der Spitzengastronomie zunehmend überhaupt nicht mehr gekocht, auch ein Ergebnis der Personalknappheit. Nur Tim Raue sagte kürzlich auf einer Tagesspiegel-Veranstaltung, sein Restaurant in Kreuzberg laufe wieder so gut wie vor Corona, die Wartelisten seien lang.

Für Bernhard Moser hat das Problem allgemeine wirtschaftliche und spezielle Berliner Ursachen. Zum einen werde das Arbeitsumfeld durch steigende Kosten in allen Bereichen immer schwieriger, zum anderen würden auswärtige Gäste durch fehlende Fernflüge vom BER, schlechte Bahnverbindungen und immer strengere Compliance-Regeln abgeschreckt.

Besonders die Zahl der Anreisen per Flugzeug habe deutlich abgenommen, heißt es auch bei „Visit Berlin“. Ganz allein scheint die Stadt mit diesen Problemen aber nicht zu sein. denn laut „SZ“-Bericht leiden auch die erfolgsverwöhnten Münchner Top-Köche unter ähnlichen Umsatzeinbußen.

Moser fürchtet auch die Politik: Die für 2024 anstehende Wieder-Erhöhung der Mehrwertsteuer wirke angesichts dessen „wie ein Brandbeschleuniger“. Er appelliert an alle Beteiligten und die verantwortlichen Politiker, umgehend miteinander zu reden und Wege aus der Krise zu finden.