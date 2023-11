Chipausrüster ASML Wertvollster Tech-Konzern Europas investiert in Berlin

Wie kein anderer europäischer Konzern profitiert der Chipausrüster ASML vom Bauboom der Halbleiterindustrie. Weltweit entstehen so viele Chipfabriken wie noch nie – auch in Deutschland. Das kommt dem einzigen Produktionsstandort des niederländischen Anlagenbauers in Deutschland zugute: Dieses Jahr werde ASML rund 100 Millionen Euro in Berlin investieren, sagte Geschäftsführer George Gomba dem Handelsblatt.