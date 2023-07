„Das Mekka für queere Reisende“ Berlin wirbt um Touristen aus der LGBTQI-Szene

Von Haaren über Kostüme, bis Drinks – an diesem Abend sieht man pink. Als Philip Ibrahim später die Jubiläumsfeier eröffnet, leuchten hinter ihm die Regenbogenfarben. Er ist Direktor des Hotels „The Social Hub“ an der Jannowitzbrücke und Gründer der Pink Pillow Collection, die am vergangenen Wochenende ihren zehnjährigen Geburtstag feierte. Sie ist ein Zusammenschluss von 60 Berliner Hotels und dem Stadtmarketing VisitBerlin, die sich dem Wohl von queeren Gästen verschrieben haben.