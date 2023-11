Datenschutz dient nur als Sündenbock Mehr Transparenz bei der Digitalisierung

Im Verlauf meiner IT-Tätigkeit, die zunehmend mehr Kontakt mit Menschen bedeutete, war ich häufig „schuld“. Ich als quasi personifizierte IT. Hatten übergeordnete Instanzen „vergessen“ ausreichend Budget bereitzustellen, damit europaweit tätige Kolleg*innen mit Notebook reisen konnten, um an dienstliche E-Mails zu kommen, hieß es: „Die IT ist schuld.“