Deutsche Delegation in China Berlin setzt auf verstärkten Handel

Sebastian Stietzel, Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), nimmt an einer Delegationsreise der Deutschen Industrie- und Handelskammer nach China teil. Ziel der Reise von Mittwoch bis Samstag sei es, den Austausch mit China zu intensivieren und innovative Ideen für die Zukunft der Metropolen voranzutreiben, erklärte die Kammer am Dienstag. In Peking trifft sich Stietzel mit Berliner Unternehmen, die Niederlassungen vor Ort haben. China ist einer der wichtigsten Handelspartner Berlins. Über 40 Berliner Unternehmen erwirtschaften in China einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro und beschäftigen insgesamt 6000 Mitarbeiter.

Im vergangenen Jahr importierte Berlin Waren im Wert von drei Milliarden Euro aus China, womit China deutlich vor Polen als wichtigstem Handelspartner steht. Die Hauptimporte aus China sind Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse (24 Prozent), elektrische Ausrüstungen (16 Prozent) und Bekleidung (zwölf Prozent). Im Gegenzug exportierten Berliner Unternehmen Waren im Wert von 1,4 Milliarden Euro nach China. Die Hauptexportgüter sind Maschinen.