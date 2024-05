„Deutschlands führendes Hotel“ macht dicht Gerüchte um Schließung des Regent in Berlin bestätigt

Das Luxushotel Regent am Gendarmenmarkt wird zum Jahresende geschlossen. Das bestätigten die Betreiber des Luxushotels über eine PR-Agentur der Deutschen Presseagentur.

Zuvor hatte der Tagesspiegel über das unbestätigte Branchengerücht berichtet. Dieses erhielt am Mittwoch neue Nahrung durch Catherine von Fürstenberg-Dussmann, die auf der Jahrespressekonferenz ihres Unternehmens darüber berichtete und dieses als weiteren Symptom des Niedergangs der Friedrichstraße wertete. Sie habe davon am Morgen beim Frühstücken im Hotel erfahren, sagte sie. Hauptgrund sei offenbar eine massive Pachterhöhung.

Am Donnerstagnachmittag bestätigte die Intercontinental Hotels Group (IHG), dass der Pachtvertrag für das Regent Berlin am 31. Dezember 2024 auslaufe. Anschließend werde das Hotel „das Portfolio von IHG verlassen“, hieß es in der Antwort. Man betreibe dann aber weiterhin mehr als zehn Hotels in Berlin, darunter das InterContinental, Holiday Inn, Crowne Plaza und Hotel Indigo.

Die taiwanesische Regent-Gruppe ist Teil des Intercontinental-Konzerns. Das Hotel in bester Lage wurde 1996 unter der Regie von Four Seasons eröffnet und 2004 nach mäßigem Geschäftsverlauf umgeflaggt. Als Regent wurde es zuletzt im März im Rahmen der „World Travel Awards“ zum fünften Mal in Folge zum besten deutschen Hotel („Germany´s Leading Hotel“) gewählt. 2008 war das – 2017 geschlossene – Restaurant „Fischers Fritz“ als erstes in Berlin nach langer Pause mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden.

Das Regent-Hotel mit mehr als 150 Zimmern gehört zu den bekannten Luxusadressen der Stadt und war in der Vergangenheit immer wieder auch Herberge für Promis und Fußballmannschaften.

Eigentümer des Gebäudes ist ein Immobilienfonds der Blackstone-Gruppe. Zuvor war es bis 2021 im Besitz des Genfer Vermögensverwalters Propreal, der es 2014 von einem geschlossenen deutschen Immobilienfonds gekauft hatte. Grundsätzlich möglich wäre wohl die Weiterführung des Hotels 2025 durch einen anderen Betreiber – der allerdings dürfte aktuell schwer zu finden sein. Vermutlich ist auch fast 30 Jahre nach Eröffnung eine gründliche Sanierung unumgänglich.