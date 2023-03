Digitale Verwaltung im Vergleichscheck Berlin unterliegt Kopenhagen und Wien

Seit Beginn der russischen Invasion sind mehrere Hunderttausend Ukrainer:innen in Berlin angekommen. Auf 60.000 schätzt Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) die Zahl derer, die zurzeit in Berlin als Geflüchtete aus der Ukraine leben. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Berliner:innen waren vom ersten Tag an so beeindruckend wie selbstverständlich. Empfangsstationen am Hauptbahnhof und Unterbringungen standen – quasi über Nacht – zur Verfügung. Eine Website zu den wichtigsten Informationen konnte innerhalb weniger Tage auf Ukrainisch und Russisch eingerichtet werden. Starkes Berlin!

