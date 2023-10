Digitalisierung in der Musikbranche Wie ein 23-jähriger Berliner eine bundesweite Tonstudio-Kette aufgebaut hat

Die Hits von morgen sollen in Mitte in einem 35 Quadratmeter großen Raum entstehen. Eine eingebaute Aufnahmekabine steht in der einen Ecke, ein Schreibtisch mit Monitoren, Lautsprecherboxen und technischen Verstärkern in der anderen. Mittig über dem Fenster im Inneren des Raums ist eine Krone abgebildet, darunter prangt in großen, schwarzen Lettern ein Name: Prinz Studios.