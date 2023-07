Drei mal Mythos „Einstein“ Der Stammbaum der Berliner Kaffeehäuser

Das Wichtigste beim Reden übers Café Einstein ist: Klären, worum es geht. Und meistens geht es durcheinander. Denn es gab bis Ende 2022 das Café Einstein in der Kurfürstenstraße, dessen Inhaber vor einigen Tagen in die Insolvenz gerutscht ist. Unabhängig davon sind das „Café Einstein Unter den Linden“ und schließlich die in ganz Deutschland expandierende Kaffeehaus-Kette „Einstein Kaffee“, beide bei bester geschäftlicher Gesundheit, soweit man weiß.

Schwierig! Alle drei haben also nichts mehr miteinander zu tun – aber alle gehen auf einen gemeinsamen Gründungsmythos zurück, der im Jahr 1978 liegt. Gemeinhin gilt der aus Graz stammende Walter Bachauer als Gründer, der damals Musikredakteur beim Rias und Spezialist für avantgardistische Neue Musik war.

Der Eingang zum Café Einstein Stammhaus in Berlin-Schöneberg auf einem Foto von 2009. Der Betreiber hat Insolvenz angemeldet. Das Haus ist derzeit geschlossen. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Doch das Geld kam von seiner Noch-Ehefrau Uschi Bachauer, beide hatten die leerstehende Fabrikantenvilla auf halbem Weg zwischen KaDeWe und Straßenstrich entdeckt und beschlossen, dort zusammen mit einem weiteren WG-Mitbewohner ein Kaffeehaus nach Wiener Vorbild zu gründen, Melange, Apfelstrudel und Schmäh inbegriffen.

Der Name Einstein, den sie wählten, hatte nur indirekt mit dem Nobelpreisträger zu tun. Denn eines der Motive war Brandauers Vorliebe für Steve Reichs damals viel beachtetes Musiktheaterstück „Einstein on the Beach“, das die neben allerhand anderen philosophischen Erwägungen die Namensfindung stärker beeinflusste als Einstein selbst. So traten in den ersten Jahren auch immer wieder Musiker auf, die zu Bachauers „Metamusik“-Festival gekommen waren, und Hellmut Kotschenreuther schrieb im Tagesspiegel, dieses Café sei genau das, was der Berliner Kulturszene noch gefehlt habe.

Zwei Stolpersteine erinnern an die jüdischen Besitzer

Die Villa selbst mit ihrem schnuckligen Garten war 1878/79 für einen Nähmaschinenfabrikanten gebaut und 1926 aufgestockt und zum Garten hin erweitert worden. Neuer Eigentümer seit Anfang der 20er Jahre war der jüdische Privatbankier Georg Blumenfeld, der 1932 im Haus ein Casino einrichtete.

1939 wurden Blumenfeld und seine Frau Margarete von den Nazis enteignet; er selbst nahm sich kurz danach das Leben, seine Frau zwei Jahre später. Zwei „Stolpersteine“ vor dem Haus erinnern daran. Auch der Stummfilmstar Henny Porten soll hier gewohnt haben, Belege gibt es dafür aber nicht.

Blick in das Café Einstein Stammhaus in Schöneberg auf einem Archivbild von 2001. © IMAGO/SVEN LAMBERT

Als Uschi Bachauer 1978 begann, war das Haus verfallen. Es gehörte dem Land, und angeblich hatte der Senat vorher Pläne vereitelt, ein Edel-Bordell einzurichten; im Keller lag ein halb fertiggestelltes Schwimmbecken. Der Rückgriff auf die Wiener Tradition bot sich an, denn Berlin hatte bis dahin nur bieder bürgerliche Tortenschleudern wie das Kranzler anzubieten. Und er war erfolgreich.

Bachauer starb früh, 1989. Der aus Wien stammende Weltenbummler Willy Andraschko setzte die Geschichte des Cafés über mehr als ein Jahrzehnt fort. Er hatte allerdings auch die fatale Idee, den guten Namen des Hauses für eine Coffeeshop-Kette mit Selbstbedienung zu multiplizieren – Jahre, bevor Starbucks mit diesem Konzept die Welt eroberte.

Coffeeshop mit Selbstbedienung: Haus der Kette „Einstein Kaffee“ am Kurfürstendamm im Jahr 2001. © imago/Lem

Er beschäftigte sich mit dem Kaffeerösten, stellte im Vorraum des Einsteins eine Röstmaschine auf, gründete eine Rösterei, dann zusammen mit Gerald Uhlig-Romero 1996 das „Einstein Unter den Linden“ sowie später zwei Coffeeshops.

In die hochfliegenden Expansionspläne hinein platzte die Dotcom-Blase. Es floss zwar reichlich Geld ab, aber kein neues hinein, und die Insolvenz beendete um das Jahr 2002 herum Andraschkos hochfliegende Pläne einer internationalen Expansion. Damit war die Geschichte des „Café Einstein“ als einheitliches Unternehmen erledigt.

Die Requisiten von „Inglorious Basterds“ blieben gleich da

2003 kam Philip Hasse-Pratje ins Spiel. Der gelernte Betriebswirt hatte gerade sein Studium beendet und war seiner Mutter nach Berlin gefolgt, wo er auf das notleidende Café Einstein aufmerksam wurde. Zwei Jahre später übernahm er es und drückte die Kosten, bis es wieder lief.

Und es lief gut: 2008 drehte der vom zeitlosen Interieur begeisterte Quentin Tarantino im Haus einige Szenen von „Inglorious Basterds“. Vorhänge und Spiegel aus der Requisite blieben da, als wären sie schon immer dagewesen. Die alte DAAD-Galerie unterm Dach wurde zur erfolgreichen Bar „Lebensstern“.

Philip Hasse-Pratje ist Inhaber des „Café Einstein“ seit 2005. © Schore Mehrdju für den Tagesspiegel

Allerdings wurde es auch rasch wieder ruhiger. Man redete mehr über das Einstein-Restaurant Unter den Linden, das von der Insolvenz nicht berührt war und sich in der Aufmerksamkeit nach vorn schob. Es profitierte von der Nähe zum Politikbetrieb und machte sich mit einem kulinarisch ähnlichen Programm, das eher Nebensache blieb, einen Namen als Bundestags-Kantine und einzige Stil-Oase in den Touristengewittern des Möchtegern-Boulevards.

Das Café Einstein Unter den Linden bietet österreichische Spezialitätenküche, Ausstellungen und einen Kultursalon und gilt als Politiker-Treffpunkt. Es ist nicht von der Insolvenz betroffen. © KAI-UWE HEINRICH/TSP

Mittags, vor allem, wurden hier vermutlich mehr diskrete Absprachen großer politischer Bedeutung getroffen als in allen Abgeordnetenbüros zusammen, Frank-Walter Steinmeier war vor allem in seiner Kanzlerkandidaten-Zeit (2009) Stammgast und brachte wichtige Gäste mit.

Sehen und gesehen werden im Jahr 2000: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine damalige Gattin Frau Doris Schröder-Köpf sitzen vor dem Café Einstein Unter den Linden. Die Personenschützer stehen. © imago stock&people/imago/Becker&Bredel

Uhlig-Romero, eigentlich Regisseur und vielseitiger Künstler, hat über diese Jahre ein Buch mit zahlreichen Anekdoten geschrieben. So soll der Hollywood-Star Dennis Hopper, als er 2008 eine Austellung mit eigenen Fotos in der Einstein-Galerie nebenan eröffnete, das Wiener Schnitzel des Hauses gelobt haben: Es sei besser als die meisten Filme, in denen er gespielt habe.

Romero, von einer schweren Erbkrankheit gezeichnet, verkaufte den Betrieb 2016 an die Grill-Royal-Gruppe; er starb zwei Jahre später. Geschäftsführer ist heute Martin Pelz, ein ehemaliger Adlon- und Jagdfeld-Mann, der dem Restaurant im Frühjahr 2023 eine kulinarische Auffrischung verordnete und den Sternekoch Daniel Achilles anheuerte.

Währenddessen kam die Bausubstanz des Ur-Einsteins immer mehr herunter, es regnete durchs Dach, die Elektrik war noch aus den 1930ern. Hasse-Pratje steckte viel eigenes Geld hinein, geriet in die roten Zahlen, überstand die Corona-Zeit – aber dann beschloss der Hauseigentümer, der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen, endlich doch die Generalsanierung.

Im November 2022 schloss der Betrieb deshalb auf angeblich anderthalb Jahre, die baulich bis heute noch gar nicht begonnen haben. Hasse-Pratje brachte seine Mitarbeiter vorerst in zwei neuen Restaurants unter: Dem kleinen „Amon“ in Mitte und dem großen „PHP“ in der Moabiter Europa-City nördlich des Hauptbahnhofs.

Offenbar erwies sich gerade der von hohen Investitionen begleitete Start in der Neubauwüste der Heidestraße als der entscheidende Fehler, denn die Stammgäste dachten gar nicht daran, der Crew in diese Gegend zu folgen, und neue Gäste aus der Umgebung kamen nicht: Die hohen Mieten hätten alle finanziellen Spielräume vernichtet, vermutete das Personal sarkastisch.

So trifft die Insolvenz nun die Hülle des alten Einsteins, dazu Amon und PHP, die beide mit Hoffnung auf einen Investor weiter geöffnet bleiben. Die anderen Unternehmen mit dem berühmten Namen haben damit nichts zu tun.

Ob das Café in der Kurfürstenstraße neu ersteht, weiß zurzeit vermutlich niemand. Interessenten würden sich gewiss finden, aber Hasse-Pratje wird wohl nicht unter ihnen sein. Er sagte in einem Interview: „Ich versuche irgendwie, dass es auch künftig ein Café Einstein geben wird“.