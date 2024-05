Tagesspiegel Plus Fahrschulen in Berlin am Limit : 20.000 ausstehende Prüfungen und steigende Durchfallquoten

Sechs Monate Wartezeit, hohe Kosten und hohe Quoten nicht bestandener Prüfungen: Die Lage für Fahrschulen und Fahrschüler sieht schlecht aus in Berlin. Die Gründe liegen nicht nur in der Pandemie.