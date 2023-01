Feminismus in der Gaming-Industrie Wie Frauen ein Computerspiel entwickeln

Sie hat so gar nichts nerdiges, wie sie da im Café sitzt und von ihrer Spiele-Firma spricht. Franziska Zeiner, 35 Jahre alt, trägt einen hellen Wollpulli statt gängigem Hoodie, ihr Smartphone ist während des Gesprächs nicht von Interesse, ihre Sprache fast frei von Anglizismen.

Und doch ist sie zuhause in der Sphäre der Gamer – derer, die sich vorzugsweise in den fantastischen Welten der Video-Spiele bewegen. Franziska Zeiner hat mit einer Freundin und Teilhaberin Fein Games gegründet. Auf der Internetseite des kleinen Unternehmens liest man in weißer Schrift auf hell-violettem Grund „Fein is a female-led studio developing games for women“.

Spieleentwicklerin Franziska Zeiner an ihrem Arbeitsplatz in der Küche. © David Heerde / David Heerde

Ihr Ruf eilt ihr voraus

Wer sich in Berlin bei Leuten umhört, die sich in der Entwickler- und Gamer-Szene auskennen, und nach den spannendsten Entwicklern fragt, bekommt den Namen Franziska Zeiner zu hören. Sie wirkt ein bisschen überrascht von dem Ruf, der ihr vorauseilt. Doch das, was sie über Fein Games erzählt, klingt spannend: was das Projekt anbelangt, was die Arbeitsumstände anbelangt – und auch im Hinblick auf die Ambitionen der Unternehmerinnen.

Man merkt schnell, dass Franziska Zeiner genau das hat, was eine Unternehmerin auszeichnet: eine klare Vorstellung von einem Projekt sowie die Entschlossenheit und Hartnäckigkeit, das Projekt zu verwirklichen.

Auf einem Umweg zur Entwicklerin

So wenig nerdig sie wirkt, so berufen ist sie zur Spiele-Entwicklerin. Allerdings brauchen manche Berufungen Umwege. Franziska Zeiners Faszination von Computerspielen kam auf solch einem Umweg. Aufgewachsen in Stuttgart, studierte sie zunächst Politikwissenschaften und Volkswirtschaft. Sie machte ihren Bachelor und dachte, Politik wäre ihr Ding.

Aber in welcher Weise? Das war unklar. Ein Praktikum in der Werbung brachte sie auf das Thema Gamefication. Das Einsetzen spielerischer Reize und Ideen, um Ideen und Vorhaben in spielfremden Zusammenhängen voranzubringen, habe sie sehr beschäftigt, sagt sie und nennt gleich eine Autorin, deren Thesen sie damals beeindruckt haben.

Von einer Idee begeistert

Offenbar hatte sie gefunden, wonach sie suchte. Sie sei „so begeistert von dem Konzept gewesen, dass ich mich dazu entschieden habe, das zu meinem Lebensinhalt zu machen“, sagt sie. Sie habe herausfinden wollen, wie man mit spielerischen Ideen „was Gutes tun“ kann.

So entschloss sie sich, Game Design zu studieren – an der New York University. Sie lebte in dieser Megastadt, aber sie verlor sich nicht in ihr. Nach vier Jahren New York kam sie nach Berlin – und ist noch immer begeistert: „Ich will gar nicht mehr weg – weil die Stadt einen sein Ding machen lässt.“

Wie frei ist man in seinen Entscheidungen?

Das Spiel, an dem sie und ihr Team im Moment arbeiten, trägt den Namen „Finding Hannah“. Darin geht es um die Frage: „Wie frei bin ich in meinen Entscheidungen?“ Hannah, die Hauptperson, ist Mitte 30 und steht mitten im Leben. „Sie hat alles, aber sie ist nicht glücklich“, sagt Zeiner über sie. Hannah sei auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens.

Die Figur Hannah aus „Finding Hannah“. © Feingames

Mit Fein Games will sie ein Spiel an den Start bringen, das sich an eine weibliche Zielgruppe richtet, aber nicht allein für Frauen gedacht ist. Spiele böten die Möglichkeit der Flucht in eine sichere Welt, sagt Franziska Zeiner. Generationen junger Männer und viele junge Frauen nutzen das.

Drei Generationen – drei Perspektiven

Die Geschichte von „Finding Hannah“ handelt von drei Frauen aus drei Generationen – in drei Zeitperspektiven. Hannah holt sich in bestimmten Situationen Rat bei ihrer Mutter und bei ihrer Oma.

Die haben andere Hintergründe, andere Prägungen. Die Mutter ist Politikwissenschaftlerin, politisch aktiv, radikal in ihren Ansichten, geprägt von ihrer Jugend in den Siebzigern. Deren Mutter wiederum, Hannahs Oma, hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, ist in den Vierzigern aufgewachsen.

Die deutsche Geschichte als Hintergrund

Hannah wendet sich mit ihren Sinn-Fragen an ihre Mutter und Großmutter. Die Szenen im Spiel seien persönlich und realistisch, inspiriert durch die Erfahrungen der Entwickler mit ihren Müttern und Großmüttern, sagt Franziska Zeiner. So ist die deutsche Geschichte der historische Hintergrund, vor dem Hannahs Suche abläuft. Das Spiel soll am 8. Februar gelauncht werden, offen für Erweiterungen, spielbar, aber nicht fertig.

Spiel „Finding Hannah“ der Berliner Computerspielefirma Feingames. © Feingames

Ihr gehe es um, „lebensnahe Geschichten“, sagt Franziska Zeiner. Inspiriert werde sie von Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, von Netflix-Serien, vom Leben.

Jenseits des männlichen Blicks

Mit ihrer noch immer männerdominierten Branche hat sie kein Problem. Es arbeiteten nicht nur „Gamer“ in diesem Metier. Dass immer noch so viele Spiele entwickelt werden, in denen gewaltbereite Männerfiguren Probleme aus dem Weg prügeln, stört sie auch nicht: Sie glaubt nicht, dass Egoshooter Menschen verformen. Problematisch sei allenfalls, dass manchen Gamern das soziale Leben abhandenkommt.

Dass sie gleich eine eigene Firma gründete, um ein Spiel zu entwickeln, das wiederum ergab sich während vieler Gespräche mit der Freundin, die zur Mitgründerin und Teilhaberin wurde.

Ich wollte schon immer was Eigenes machen Franziska Zeiner, Spiele-Entwicklerin und Firmengründerin

Über sich selbst sagt Franziska Zeiner: „Ich wollte schon immer was Eigenes machen“. Sie habe gern „Projekte entwickelt“ und zählt auf: In ihrer Schul- und Uni-Zeit habe sie „Model United Nations“-Konferenzen mit-organisiert. Von 2014 bis 2016 war sie Mit-Herausgeberin des „A MAZE“-Magazins, einer kostenlosen Zeitschrift über alternative Spielkultur – im Internet weiterhin zu finden. Und: Sie sei Sprecherin der „Pixelgrünen“. Das sei eine Gaming Community, die von Mitgliedern von Bündnis 90/ Die Grünen gegründet wurde.

Was „Eigenes“ zu machen – diese Antriebskraft hat dann auch zur Gründung von Fein Games geführt, eine Gründung auf volles Risiko. „Wir haben beide Geld reingesteckt“, sagt Franziska Zeine. „Die finanzielle Verantwortung hält mich nachts manchmal wach.“

Ein Start-up mit viel eigenem Geld

Da kommt die politisch ambitionierte Frau in ihr durch: „Dass Gründen in Deutschland ein finanzielles Privileg ist, beschäftigt mich tatsächlich sehr. Als Gesellschaft gehen uns deswegen sehr viele gute Ideen verloren.“

Feingames-Mitgründerin Zeiner und ihre Freundin Lea verstehen sich als „feministische Geschäftsführung“. © David Heerde / David Heerde

Fein Games ist für Franziska Zeiner nicht bloß ein gewinn-orientiertes Unternehmen. Sie und Freundin Lea verstehen sich als „feministische Geschäftsführung“: Sie wollen sehen, „was passiert, wenn man Gleichberechtigung in den Mittelpunkt stellt“.

Familienfreundlichere Arbeitszeiten

Dazu gehören Antworten auf die Frage, wie Arbeitsplätze beschaffen sein müssen, damit Frauen zu hundert Prozent Vollzeit arbeiten können. Der Bedarf ist da. Sie hätten „hunderte Bewerbungen von Frauen und nicht binären Menschen“ bekommen, sagt Franziska Zeiner, wenn Jobs unter den genannten Bedingungen ausgeschrieben wurden.

Bei Fein Games ist der Arbeitstag sechseinhalb Stunden lang. Das erklärt Franziska Zeiner mit der Gründung der Firma zur Corona-Zeiten: Man arbeite ausschließlich „remote“, sprich: im Homeoffice. Alles soziale Leben müsse also außerhalb der Arbeit stattfinden. Bezahlt werde „nach Seniorität“ – nach der Dauer der Zugehörigkeit zu Fein Games. Der Beruf macht bei der Bezahlung keinen Unterschied.

Sieben Frauen und Männer arbeiten bei Fein Games. Franziska Zeiner ist es so ernst mit diesem zum Unternehmen gewordenen Projekt, dass sie ihr Leben passend gemacht hat: „Ich lebe so, dass ich mir mein Leben leisten kann“, sagt sie mit einem Lächeln. Dazu gehöre: kein Auto und nicht ständig ausgehen. Urlaub macht sie selten. Das Prinzip, so zu leben, dass man sich sein Leben leisten kann, erlaubt ihr Offenheit für das, was man im Leben noch so machen kann. „Engagement“ sei ihr wichtig, sagt sie – und ihr „Drang nach Freiheit“.

