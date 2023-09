Filmwirtschaft in der Krise Die deutsche Filmförderung muss dringend reformiert werden

Den Mediendiensten war es in den vergangenen Tagen zu entnehmen: „Studio Babelsberg führt Kurzarbeit ein.“ Regisseur Volker Schlöndorff, einst selbst Chef in Babelsberg, sieht das Filmstudio in „allerhöchster Gefahr“. Monatelang standen die Studios auch schon vor dem Doppelstreik in Hollywood leer.