HerzUnsererGesellschaft Verbände starten Aktion gegen die kritische Lage der Gastro- und Tourismusbranche

Jeder Politiker kennt die Bedeutung der Hotel- und Gastronomie-Branche für Wirtschaft, Tourismus und mitmenschliches Wohlbefinden. Dennoch ächzen die Betriebe unter immer neuen finanziellen und bürokratischen Belastungen, finden keine Mitarbeiter und verlieren deshalb Umsatz bis zur Insolvenz. Von der Politik fühlen sie sich verlassen, ernten nichts außer folgenlosen Lippenbekenntnissen.

Die klassische Situation für eine Image-Kampagne, die in der hier vorliegenden Version „Awareness-Kampagne“ heißt. Unter dem Hashtag #HerzUnsererGesellschaft“ wurde sie am Donnerstag in Berlin gestartet und soll bis zum Jahresende die Wahrnehmung der Probleme schärfen und das gesellschaftlich-politische Klima zugunsten der Branche verändern.

Marcel Klinge von der „Denkfabrik Zukunft der Gastwelt“ hat dafür rekordverdächtige 40 Verbände zusammengetrommelt, die einzeln oft kaum wahrgenommen werden, vom „Aktionsbündnis Tourismusvielfalt“ über die Deutsche Barkeeper-Union bis hin zum Verband selbstständiger Reiseberater; auch die Gewerkschaft NGG unterstützt das Vorhaben. Insgesamt repräsentiert dieses Bündnis 650000 Mitarbeiter in ganz Deutschland.

Detaillierte Forderungen werden nicht erhoben, wenngleich die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer das griffigste Beispiel für die Kommunikationsprobleme mit der Politik zu sein scheint. Man wolle positive Stimmung schaffen, sagt Homeira Amiri von der Hamburger Hotelgruppe Centro, die zusammen mit dem ebenfalls in Hamburg ansässigen Gastronomen Kemal Üres als Gesicht der Kampagne fungiert.

Geplant sind zahlreiche Aktionen - nicht für Konsumenten, sondern für die Akteure des politischen Berlins: Ein politischer Sommerdialog, eine Food-Truck-Aktion vor dem Bundestag und Infoveranstaltungen.