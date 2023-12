Hinter den Kulissen vom Weihnachts-Späti Das logistische Pakete-Wunder in Berlin

Sechs Leute in dicken Jacken stehen in der Schlange, die meisten haben ein bis fünf Pakete dabei, ein Hund übt Gehorsam und muss bei jedem Schritt in der Wartereihe wieder Sitz machen, wenn sein Herrchen es sagt. Es ist kurz nach 9 Uhr, und der Späti „Wrangelshop“ im Kreuzberger Wrangelkiez hat gerade erst aufgemacht. „Da standen schon vier Leute und haben gewartet“, erzählt Inhaber Ferhat Görer (24).