Berliner Hotel-Ikone hübsch gemacht Intercontinental am Zoo für 64 Millionen Euro renoviert

Für 64 Millionen Euro kann man ein mittelgroßes Hotel neu bauen – oder ein sehr großes renovieren. Das Intercontinental am Zoo in der Budapester Straße ist sehr groß, aber die Summe, die in den vergangenen Jahren in die komplette Überarbeitung gesteckt wurde, kann dennoch als außergewöhnlich gelten, zumal am Bau selbst kaum etwas geändert wurde.