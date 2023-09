Internationale Schule in Neukölln Programmieren lernen – ohne Lehrer

An der „42“, wie die Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildungsstätte in Berlin-Neukölln liebevoll nennen, können sie Tag und Nacht, auch am Wochenende, lernen und arbeiten. Anstatt feste Unterrichtszeiten in diversen Schulfächern bekommen sie einen Lehrplan mit Projekten zugewiesen, die sie gemeinsam oder einzeln ausarbeiten müssen. Die „42“ setzt auf Eigeninitiative und lässt ihren Schülern dafür viel Gestaltungsspielraum.

Dieses freie Lernkonzept heißt „Peer-to-Peer-Pädagogik“. Es gibt keine Lehrer oder andere Autoritäten. Die Schüler bringen sich die Inhalte selbst bei und korrigieren sich teilweise auch gegenseitig. Der „42“ gehe es um Teamarbeit, Zusammenhalt und Vernetzung untereinander, erklärt Ralf Brunken, Direktor der „42 Berlin“ und ihrer Partnerschule „42 Wolfsburg“. „Mit jedem Level, das man erreicht, wird die Aufgabe anspruchsvoller.“ Mit jedem abgeschlossenen Projekt würden sich neue „freischalten“.

Im Extremfall liest man die Aufgabe und versteht nichts. Ralf Brunken, Direktor der „42 Berlin“

Damit sich die Auszubildenden an der Schule wohlfühlen, gibt es an der Schule Schlaf- und Yogaräume, Musikzimmer und viele Lernmaterialien wie etwa Videos oder Dokumente. Die „42“ hilft den Schülern bei ihren Projekten, lässt sie aber auch bewusst scheitern, damit sie Fortschritte in ihrem Lernprozess besser erkennen. „Im Extremfall liest man die Aufgabe und versteht nichts“, sagt Brunken. Dann gehe es vor allem darum, einen guten Lösungsweg zu finden. „Über die steigende Schwere der Aufgaben lernt man so immer mehr.“

Ralf Brunken spricht beim Sommerfest der „42 Berlin“. © 42 Berlin

Teamarbeit und Fortschritt im Bewerbungsprozess

Der Bewerbungsprozess an der „42“ dauert lange und ist sehr aufwändig. Zuerst absolvieren die Bewerber auf der Internetseite der Schule einen zweistündigen Logiktest, bei dem es darum geht, wie lösungsorientiert sie arbeiten. Im zweiten Schritt stellen sich die Anwärter einem Bewerbungsgespräch, danach beginnt der härteste Teil, der „Piscine“.

In diesem vierwöchigen Test müssen die Bewerber in Dreiergruppen Aufgaben bearbeiten, für die sie Punkte bekommen. Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln.

„Das ist aber nur die eine Seite“, betont Brunken. Es gehe auch um die Frage: „Wie haben sich die Leute im Team verhalten?“. Letztendlich würden die Schüler voneinander lernen, „und das geht nur, wenn man ein gutes Sozialverhalten hat“, fügt er hinzu. Den „Piscine“ zu Ende zu bringen, ist anspruchsvoll. Von 250 Bewerbern am ersten Tag halten nur 60 bis 70 die vier Wochen durch.

Künstliche Intelligenz und Algorithmen

Die Ausbildung an der „42“ selbst beginnt mit dem sogenannten Core Curriculum, das vergleichbar mit einem Bachelor ist und in der Regel ungefähr 18 Monate dauert. Im Core Curriculum lernen die Schüler vor allem die Programmiersprache „C“. Zu den Lerninhalten gehören aber auch Algorithmen, Netzwerke und objektorientierte Programmierung.

Nach dem Core Curriculum steht das erste Praktikum in der IT-Branche an, zum Beispiel bei Microsoft. Im dritten Teil der Ausbildung spezialisieren sich die Schüler auf ein Gebiet. Dazu gehören etwa fortgeschrittene Algorithmen und Künstliche Intelligenz, Spieleentwicklung oder Cybersicherheit. Nach diesem Spezialisierungsprozess sind die Schüler ausgebildete Softwareentwickler. Jetzt können sie die Ausbildung beenden oder noch ein zweites Praktikum absolvieren.

Die Schüler kommen aus der ganzen Welt

Die „42“ ist eine internationale Schule. Unterricht und Lerninhalte sind auf Englisch und die Schülerschaft kommt aus der ganzen Welt. Deswegen können die Auszubildenden den dritten Teil auch an IT-Schulen im Ausland durchlaufen. „Die Welt steht den Jungs und Mädels offen“, sagt Brunken. Vor allem bei der Berufswahl seien die Schüler später sehr frei, denn „es gibt kein Unternehmen mehr, das nicht von IT abhängig ist“, betont er.

Die „42“ ist für die Schülerinnen und Schüler kostenlos. Die Einrichtung finanziert sich ausschließlich durch Spenden, vor allem durch ihre Sponsoren wie Cariad, Volkswagen oder SAP. „Ich habe noch nie einen Firmenvertreter gesprochen, der das Konzept nicht super fand“, sagt Brunken stolz.