Tagesspiegel Plus Kreuzberger Musikkaufhaus schließt Ende März : Geschäftsführung von Just Music begründet das Aus

Die Leitung des großen Musikfachgeschäftes Just Music in Berlin hat Berichte des Tagesspiegels bestätigt, wonach sie ihr Stammhaus schließen wird. Erstmals nannte sie auch Gründe – und erntet Kritik an dem Plan.