Landeseigenes Wohnungsunternehmen Gesobau lädt zum „Karrieretag“ ein

Am 16. November veranstaltet das landeseigene Wohnungsunternehmen Gesobau erstmals einen Karrieretag für Jobsuchende. Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr in der Unternehmenszentrale der Gesobau statt, im Stiftsweg 1 in Pankow. Die Jobmesse richtet sich an unterschiedlichste Professionen: Ingenieure seien willkommen, heißt es in der Ankündigung, aber auch Immobilienkaufleute, SAP-Spezialisten und Quereinsteiger. Ansprechpartner aus allen Unternehmensbereichen stünden bei der Veranstaltung zur Verfügung: unter anderem aus den Bereichen Neubau und Gebäudetechnik, Immobilienbewirtschaftung, IT oder Objektbetreuung. Die Veranstaltung richtet sich auch an junge Menschen auf der Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem dualen Studium. (Tsp)