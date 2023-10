Nach EU-Regulierungen in der Tattoo-Branche Diese Folgen hat das Farbverbot für Studios und Kunden

Die Frage nach der Farbe bekommt der Tätowierer Florian Riffel seit Monaten immer wieder zu hören: „Darf man sich überhaupt noch in Farbe tätowieren lassen?“ Florian Riffel, eine Klarsichtfolie über einem neuen, weitflächigen Tattoo auf dem rechten Bein, betreibt Autark Tattoo in Charlottenburg, das größte Studio in Berlin. Neukunden kommen mit der Farb-Frage, sagt der Tätowierer, genauso wie Leute, die er schon lange als Tattoo-Fans kennt.