Pleite abgewendet Havelmi startet wieder mit dem Verkauf von Hafermilch aus Glasflaschen

Was 2016 mit einer ersten Idee startete und mit zahlreichen Experimenten mit Handmixer und Thermomix in der eigenen Küche weiterging, kam 2020 auf den Markt. Havelmi gründete eine Genossenschaft. Die Unternehmen Havelmi und Kornwerk schlossen sich zusammen, um in Brandenburg an der Havel eine kleine Fabrik für vegane Milchalternativen aufzubauen. Dabei war ihr Ziel, eine Bio-Hafermilch zu schaffen, die aus regionalen Bio-Zutaten besteht.