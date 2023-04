Praktikum-Ranking in Europa Berlin hat mehr als 1.600 offene Stellen

In Berlin gibt es nach Paris die zweitmeisten Praktikumsplätze im Vergleich der europäischen Hauptstädte. Auf dem dritten Platz folgt Amsterdam. Das haben Forschende der Potsdamer GISMA University of Applied Science in einer Auswertung herausgefunden. Der Studie zufolge führt die französische Hauptstadt mit 6.160 offenen Praktikumsstellen das Ranking an.

Besonders viel Angebot gibt es in den Bereichen Marketing, Informationstechnologie und Web Development. In Berlin finden sich derzeit 1.685 offene Praktikumsstellen. Auch hier geht die Bandbreite von Stellen im Bereich Business Operations bis hin zu Social Media Management.

Dabei hat Paris laut der Auswertung auch den höchsten Praktika-Anteil am gesamten Stellenangebot. Bei insgesamt mehr als 40.000 freien Stellen liegt der Anteil der Praktikumsplätze bei 15,09 Prozent. In Berlin hingegen ist der Anteil an Praktika im Vergleich zum Gesamtangebot an Arbeitsstellen gering. Von 70.000 offenen Stellen sind in der deutschen Hauptstadt lediglich 2,4 Prozent Praktikumsstellen. (tsp)

