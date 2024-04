Tagesspiegel Plus Rentenalter erreicht, aber kein Nachfolger in Sicht : Zahnarzt-Ehepaar aus Rathenow kann nicht in Ruhestand gehen

Niedergelassene Zahnärzte in ganz Brandenburg finden niemanden, der ihre Praxen übernimmt. 600.000 Patienten könnten in einigen Jahren keine Behandlung in der Nähe mehr bekommen.