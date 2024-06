Schnellere Mobilitätswende in Berlin „Die Tangentiale Ost sichert die Versorgung der Stadt“

Wir müssen schneller vorankommen bei der Mobilitätswende in Berlin, damit wir unsere klimapolitischen Ziele erreichen können. Wir können inzwischen Verkehr vermeiden, durch Digitalisierung und beispielsweise im Homeoffice. Wir können auf klimafreundliche Elektrofahrzeuge umsteigen. Und wir können Kfz-Verkehr verlagern auf den günstigen Nahverkehr und die verbesserten Fahrradwege. Alle drei Hebel gilt es nun, konsequent und mit vereinter Kraft zu anzusetzen.

Trotzdem braucht die wachsende Metropole Berlin auch in Zukunft leistungsfähige Hauptstraßen. Eben auch als Voraussetzung für mehr klimafreundlichen Verkehr und die Verkehrsberuhigung in Stadtstraßen und Quartieren. Dazu gehört der Lückenschluss der Tangentialen Verbindung Ost (TVO). Für den neuen Straßenabschnitt, dessen Planfeststellung aktuell läuft, gibt es mindestens drei gute Gründe: Sie verbindet. Sie entlastet. Und sie sichert die Versorgung unserer Stadt.

1969 taucht die Trassenführung der TVO erstmals im „Generalverkehrsplan“ auf

Die Trassenführung der TVO taucht bereits im „Generalverkehrsplan der Hauptstadt der DDR“ 1969 auf. So lange existiert der konkrete Plan einer Direktverbindung zwischen Ahrensfelde und Adlershof schon. Aber noch immer fehlt das Mittelstück zwischen der Märkischen Allee und der Spindlersfelder Brücke. Damals wie heute ist das Ziel, die östlichen Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick direkt zu verbinden.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In allen drei Bezirken wächst die Bevölkerung rasant. Jährlich sind es zwischen 5000 und 6000 Einwohner mehr in jedem der Bezirke. Allein in Marzahn-Hellersdorf wohnen und leben fast so viele Menschen wie in Islands Hauptstadt Reykjavik. Hinzu kommen die Wachstumsregionen wie der Wissenschafts- und Technologiepark in Adlershof, das Gewerbegebiet in Marzahn, der Innovationspark Wuhlheide oder die Airport Region Berlin-Brandenburg. Schätzungen zufolge entstehen in der Flughafenregion bis 2040 über 12.000 neue Arbeitsplätze. Das sind hervorragende Aussichten für den Standort, wird aber natürlich zu weiteren Pendlerströmen und mehr Wirtschaftsverkehr führen.

Die Tangentiale entlastet

Die Straßeninfrastruktur vor Ort ist jetzt schon überlastet. Auf der Köpenicker Straße, Treskowallee und Rudolf-Rühl-Allee stauen sich täglich weit mehr als 100.000 Kfz und mit ihnen auch Linienbusse und Straßenbahnen. Die Folge sind Unfälle, Zeitverlust und viel Lärm. Außerdem weichen Verkehrsströme aus in die umliegenden kleinen Wohnstraßen, wo der gleiche Effekt eintritt. Für die Bewohner dort ist diese Situation also seit Jahrzehnten doppelt belastend, und das zunehmend.

Rober Rückel ist Vize-Präsident der Industrie und Handelskammer Berlin. Er ist Geschäftsführer

Deutsches Spionage Museum DSM GmbH

Mit der TVO können die verschiedenen Verkehre künftig gebündelt werden auf einer konfliktarmen Trasse. Das bedeutet weniger Lärm und Emissionen, weniger Stop&Go und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Die Trasse entlang der Bahnstrecke ist so geplant, dass parallel auch eine neue S-Bahnverbindung gebaut werden kann. Deren konkrete Planung und Bau sollten die nächsten Schritte sein.

Rund ein Drittel des gesamtstädtischen Straßenverkehrs zählt schließlich zum Wirtschaftsverkehr, und der ist meist auf Kfz angewiesen. Robert Rückel, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Berlin

Entscheidend ist auch, dass Lückenschlüsse wie die TVO zu einem sicheren und funktionierenden Straßennetz unserer Stadt beitragen. Rund ein Drittel des gesamtstädtischen Straßenverkehrs zählt schließlich zum Wirtschaftsverkehr, und der ist meist auf Kfz angewiesen. Lebensmittel wachsen nicht im Supermarkt und müssen wie alle anderen Waren tagtäglich in die Stadt geliefert werden. Und Handwerker werden auch in Zukunft mit ihren Werkstattwagen zum Installieren und Reparieren fahren müssen, dann allerdings klimafreundlich.

Kurzum: Es ist gut, dass das Projekt nach vielen Jahren der Untersuchungen, Abwägungen und Diskussionen nun endlich durchgeplant und im Genehmigungsprozess ist. Damit könnten 2026 die ersten Bauarbeiten starten. Eine Fertigstellung wäre dann sechs bis sieben Jahre später denkbar. Dazu dürfen die aktuellen Planungen jetzt nicht zusätzlich durch neue Auflagen und Anforderungen verzögert werden. Wir können es uns als schnell wachsende Metropole nicht leisten, unbestreitbar notwendige Infrastrukturprojekte als aus der Zeit gefallene Verkehrslösungen zu stigmatisieren.

Mobilität steht auch im Fokus des IHK-Kongresses „Weltmetropole. Berlin leben und gestalten“ am 10. Juni – Anmeldung hier.