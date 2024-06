Vegan, regional und klimafreundlich Ein Ehepaar aus Brandenburg stillt Berlins Superfrucht-Hunger

Gesunde, vitaminreiche Früchte sind äußerst beliebt in der Hauptstadt. Doch die sogenannten Superfrüchte haben meist einen langen Transportweg hinter sich, was klimaschädlich ist. Könnte man sie nicht auch in der Region produzieren? Das fragten sich Nadine und Mike Bittner vor einigen Jahren. Heute bauen sie Aronia und Gojibeeren an – in Paulinenaue, nordwestlich von Berlin.