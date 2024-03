Vom Piloten zum Hersteller edler Vanille-Produkte Wie eine Allergie eine Unternehmerfamilie inspirierte

Die Geschichte des Familienunternehmens begann mit einer Geschenkidee. Und einem Problem: James Phillips Tochter backt gern, verträgt aber keines der im Handel erhältlichen Vanille-Produkte, wegen der künstlichen Zusatzstoffe. Das ist eine ungünstige Allergie für einen Menschen mit dieser Leidenschaft, denn Vanille gehört in fast jeden Kuchen und Plätzchen. Also suchte James Phillips gemeinsam mit seinem Sohn Sören nach einer Alternative. Weil die aber nicht so leicht zu beschaffen war, gingen sie selbst ans Werk, kreierten ihr eigenes Vanille-Produkt.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das war Neuland für beide, der 60-jährige James Phillips flog früher als Pilot Verkehrsmaschinen und ist nun im Ruhestand. Seit 1987 lebt der gebürtige US-Amerikaner in Deutschland und schon seit vielen Jahren in Falkensee, nahe der Berliner Stadtgrenze. Der Sohn Sören lebt in Potsdam und arbeitet hauptberuflich in der Automobilindustrie.

Vanille-Manufaktur im Elternhaus

Vater und Sohn fragten sich, ob ihre Vanille nicht auch anderen Menschen gefallen könnte. Seitdem produzieren und vertreiben verschiedene Vanille-Produkte, hergestellt in einem dafür eingerichteten Raum im Einfamilienhaus der Phillips.

Sören und James Phillips verarbeiten in Falkensee Vanille zu Produkten ohne künstliche Zusätze © Silvia Passow

Die Arbeit in ihrer kleinen Vanille-Produktion, die den Namen „Havelicious“ trägt, teilen sie sich. Sören Phillips kümmert sich um den Vertreib, Vater James um die Buchhaltung. Außerdem übernimmt der Vater auch einen Großteil der Produktion.

„Wir machen viel gemeinsam“, sagt Sören Phillips. Sein Vater öffnet derweil einen braunen Karton. Schon beim Öffnen sucht sich der intensive Duft der Vanille ihren Weg. Die Schoten darin haben die beiden auf der Grünen Woche und auf einer großen Messe für Bio-Produkte präsentiert. Sie kommen direkt aus Madagaskar.

Auf der Insel im Indischen Ozean kaufen die Phillips die Vanille direkt, also ohne Zwischenhändler, bei einer Anbaugemeinschaft ein, die nach Bio- und Fair-Trade-Richtlinien arbeitet. Die Gemeinschaft setzt auch soziale Projekte um. „Zusammen haben sie eine Schule gebaut“, sagt Sören Phillips.

Sein Vater erklärt, wie aufwendig der Anbau der Vanille ist. „Die Vanille kommt ursprünglich aus Mexiko.“ Dort gebe es eine bestimmte Bienenart, die sie befruchtet. Diese Biene gebe es aber auf Madagaskar nicht.

„Dort werden die Vanille-Orchideen deshalb von Hand mit Zahnstochern befruchtet“, erklärt Phillips Senior. „Vanille ist nach Safran das teuerste Gewürz. Von den Inseln im Indischen Ozean kommt auch das Premium-Produkt im Vanille-Anbau, die Bourbon-Vanille.“

Ohne Hast und Eile

Nach dem Import lassen die Phillipps das Produkt in einem Labor mikrobiologisch und auf Schwermetalle untersuchen, bevor es an die Verarbeitung geht. Für die Herstellung ist vor allem Zeit und Ruhe entscheidend, sagt James Phillips und sieht darin auch den großen Unterschied zu anderen Herstellern.

Geschredderte Vanille-Schoten © Silvia Passow

„30 Tage ruht die Vanille im Tank, in einem Gemisch aus Wasser und Glycerin, bevor ein geschmacksintensives Extrakt abgefüllt werden kann. Große Unternehmen lassen die Vanille nur einen Tag reifen.“ Darunter leide allerdings der Geschmack, meint der Unternehmer.

Heute bieten Vater und Sohn ein breites Sortiment an: Vanilleextrakt, Vanillesirup, Vanillezucker und Vanillepulver und Vanilleschoten. Dabei setzten sie auf eine möglichst kurze Zutatenliste, verzichten auf künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker.

Auf Wunsch vieler Kunden gibt es das Vanilleextrakt auch ohne Alkohol. So sind im Extrakt nur Vanille, Glycerin und Wasser enthalten. Das Glycerin saugt dabei die Vanille-Komponenten auf, erklärt James Phillips. Damit ist das Produkt auch für Kinder geeignet.

Seit zehn Monaten ist das Unternehmen am Markt. Der Vertrieb läuft über den eigenen Online-Shop und über die Plattform von Amazon. Zwei Unverpackt-Läden in Potsdam bieten die Vanille-Produkte aus dem Havelland an und ein Café in Eberswalde. Die kleineren Partner sind James Phillips die Liebsten, sagt er. „Wir legen Wert auf schöne Geschäftsbeziehungen.“