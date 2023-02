Deeshyra Thomas bei Alba Berlin Spielmacherin mit dem gewissen Etwas

Es ist dieses gewisse Etwas, das sie so besonders macht. Diese strahlende Art, sich zu zeigen. Ob auf oder neben dem Platz. Deeshyra Thomas ist 28 Jahre alt. Nicht nur wegen ihrer bescheidenen Größe fällt sie zwischen den Berliner Basketballerinnen auf, sondern viel mehr durch ihre immer positive Einstellung auf dem Feld.

Wer die Spielerin mit der Nummer 24 auf dem Parkett beobachtet, sieht sie nicht nur mit flinken Füßen und geschickten Händen das Spiel von Alba gestalten, sondern auch dabei, wie sie ihre Mitspielerinnen ständig animiert und dabei wild gestikuliert. Fast wirkt es so, als hätte sie ihr Leben lang mit Alba in der Bundesliga gespielt.

Dabei ist es gerade mal ihre erste Saison, die Thomas mit Albas Basketballerinnen bestreitet. Doch vom ersten Tag an fühlte sie sich wohl in ihrem neuen Umfeld, erzählt die Spielerin. „Mein erster Eindruck als ich zu Alba kam war, dass ich in einem extrem coolen Team gelandet bin. Alle haben mich willkommen geheißen“, sagt Thomas, die daher kaum Eingewöhnungszeit gebraucht habe.

Wir sind mehr als nur Mitspielerinnen, wir sind eine Familie. Deeshyra Thomas über den Zusammenhalt von Albas Basketballerinnen.

Nach anderthalb Jahren bei den Lions wechselte sie aus Halle vor Beginn dieser Saison zu den gerade erst frisch aufgestiegenen Berlinerinnen. Ihr Enthusiasmus und ihre Qualitäten als Leaderin haben Thomas bei Alba direkt zum Publikumsliebling gemacht. Schon jetzt ist die Spielmacherin zur Co-Kapitänin ernannt worden.

Neben dem Leben als professionelle Basketballspielerin arbeitet die 28-Jährige als Sportlehrerin an einer Kita. Da falle es leicht, die Arbeit und den Leistungssport unter einen Hut zu bekommen. „Meinen Unterricht habe ich meistens am Morgen und das Training beginnt am Nachmittag. Nach dem Training ist immer noch genug Zeit, um den Abend so zu verbringen, wie man es gerne möchte“, sagt Thomas. Bei Alba empfindet sie die Teamchemie als etwas sehr Besonderes. „Wir sind mehr als nur Mitspielerinnen, wir sind eine Familie.“

Die Play-off sind das Ziel – in der ersten Bundesligasaison

Solch einen Zusammenhalt habe Thomas zuvor noch in keinem Team erlebt. „Wir unterstützen uns gegenseitig. Uns ist es nicht wichtig, als Individuum zu glänzen, sondern wir freuen uns noch viel mehr, wenn eine Mitspielerin trifft“, so Thomas. Aufgrund dieser starken Teamchemie stimme auch der sportliche Auftritt ihres Teams im ersten Bundesligajahr, sagt die Spielmacherin. „Alle sind sehr motiviert. Wenn wir uns ein Ziel setzen, geben alle ihr Bestes, um dieses Ziel zu erreichen. Das macht uns zu einem schweren Gegner in der Bundesliga.“

Ein Blick auf die Tabelle bestätigt das. Mit sechs Siegen und acht Niederlagen liegen die Berlinerinnen vier Spiele vor Ende der Hauptrunde auf Platz sieben. Unter den ersten Acht muss das Team von Chefcoach Cristo Cabrera landen, damit die Saison im März mit den Play-offs weitergeht. Nun liegt es auch an Thomas, gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen, weiter Geschichte zu schreiben. Denn als Erstliga-Aufsteigerinnen stehen sie kurz davor, sich direkt für die Play-offs zu qualifizieren.

Dabei hat es das Team von Alba Berlin an diesem Samstag (14 Uhr, Sömmeringhalle) im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht BC Marburg selbst in der Hand. „Unser Hauptaugenmerk für das Spiel am Samstag liegt darauf, uns so gut es geht darauf vorzubereiten und einen Weg zu finden, Marburgs Offensive zu stoppen. Solange wir gut und konzentriert verteidigen, haben wir eine Chance, mit einem Sieg aus dem Spiel zu gehen“, so Thomas.

Mit einem Heimsieg gegen Marburg wäre die vorzeitige Qualifikation für die Play-offs der Bundesliga perfekt – und das in Albas erster Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Auch wenn das ein großer Erfolg für die Neuaufsteigerinnen wäre, hält sich Thomas mit der Euphorie noch etwas zurück. „Ja, unser Ziel sind die Play-offs, aber wir wollen ein Spiel nach dem anderen angehen, in jedem Spiel unser Bestes geben und schauen, was am Ende dabei rauskommt.“ Das wichtigste Ziel von Alba bleibe aber, niemals den Spaß am Spiel zu verlieren.

