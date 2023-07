Kiezverein in Kreuzberg Bei Hansa 07 kicken alle gemeinsam

Es klingt wie eine ausgedachte Geschichte. Leicht romantisch, aber auch bezeichnend für die Entwicklung des Mädchen- und Frauensports. Die Freie Sport-Vereinigung Hansa 07 wurde vor 116 Jahren, damals noch als B.F.C. Hansa 07, in einem Lokal an der Schlesischen Brücke gegründet, da, wo heute Kreuzberg an Treptow grenzt. Eine Mädchenabteilung gibt es allerdings erst seit 13 Jahren.