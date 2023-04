Nach dem Klassenerhalt wartet Europa Der erstaunliche Spielplan der Neuköllner Wasserballer

Der Spielplan der Wasserball-Bundesliga hat es in sich. Nicht nur, weil Woche für Woche Spitzensport geboten wird, sondern auch weil er Trainer und Sportler vor Probleme stellt, in dem Fall keine sportlicher Natur. „Unser Spielsystem ist sehr verwirrend für einige – zu denen gehöre ich auch“, sagt Andreas Schlotterbeck, Trainer der SG Neukölln. Das führte auch dazu, dass die Relegationsspiele gegen den Drittplatzierten der B-Gruppe Bayer Uerdingen 08 Anfang April selbst für den 41-Jährigen überraschend kamen. „Ich habe das auch nicht so richtig wahrgenommen. Plötzlich hieß es, wir müssen unten nochmal rumspielen, um überhaupt in der A-Gruppe bleiben zu können. Da war dann erstmal ein Stück weit Verwirrung da meinerseits.“