Titel im Inlinehockey verteidigt Die Hauptstadt Jungs sind das Maß aller Dinge

Obwohl er ein durchaus stressiges Wochenende hinter sich hat, ist der Kommissionsleiter Inlinehockey vom Deutschen Rollsport- und Inline-Verband (DRIV), Lars Krautmann, sehr gut gelaunt, wenn auch etwas müde. Das mag einerseits daran liegen, dass sein Team, die Hauptstadt Jungs, den deutschen Meistertitel am Wochenende bei der Endrunde in Neu-Ulm ungeschlagen verteidigen konnte. Andererseits, und das erwähnt Krautmann auch direkt, liegt es daran, dass ihm das Wochenende so viel Spaß gemacht hat. „Das war das am besten organisierteste Turnier, an dem ich je teilgenommen habe.“

Viel zu seinem Lob trugen die perfekten Bedingungen in Neu-Ulm bei. „Das ist für Inlinehockey eine mega Halle gewesen, vor allem der Boden war super. Der Puck stellte sich nicht auf, so macht das Spiel Spaß“, erzählt Krautmann. „Auch sonst haben Patrick Meissner, Eva Straub und ihr ganzes Team einen tollen Job gemacht. Alles war einfach sehr liebevoll und gut organisiert.“

Die Gastgeber waren sogar so zuvorkommend, dass sie im Halbfinale den Gästen aus Berlin den Vortritt ließen. Nein, vielleicht sollte man nicht so weit gehen, denn wenn ein Spiel 7:1 ausgeht, dann war das Kräfteverhältnis doch sehr eindeutig. Im zweiten Halbfinale standen die Berlin Buffalos den Celler Oilers gegenüber und scheiterten knapp am Finaleinzug. Mit 7:8 und zwei Pfostenschüssen in den letzten Spielsekunden mussten sich die Schöneberger geschlagen geben. Sie unterlagen dann auch im Spiel um Bronze denkbar knapp dem VFE Ulm/Neu-Ulm mit 3:4.

Es gab keinen wirklichen besten Spieler, weil wir durchweg drei sehr gute Reihen hatten. Marcel Müller, Kapitän und Team-Mitbegründer der Hauptstadt Jungs

„Da uns noch ein Verteidiger ausgefallen ist, war es am Ende eine Kraftfrage für die verbliebenen Jungs. Dennoch sind wir glücklich über dieses tolle Erlebnis“, sagt Teammanager Rodrigo Miguez. Immerhin sei das Ziel mit dem Halbfinaleinzug erreicht worden und mit seinem Sohn Moritz Miguez schaffte es auch noch ein Spieler ins All-Star-Team. Die anderen besten Spieler*innen des Turniers waren Torhüterin Frederike Trosdorff (Oberhausen), Felix Anwander (Ulm/Neu-Ulm), der Tscheche Jakub Bernard von den Hauptstadt Jungs und Ex-Eisbär Björn Bombis (Celle).

Im Finale lagen die Hauptstadt Jungs zunächst hinten

Der gebürtige Berliner Bombis war es auch, der die Hauptstadt Jungs im Finale mit seinen Celler Oilers bis kurz vor die Halbzeitpause mit einer 2:0-Führung richtig ärgerte. Dann aber drehten die Titelverteidiger auf und gewannen am Ende doch wieder deutlich mit 9:2. Als ungeschlagener Meister hatten sich die Jungs um Kapitän und Team-Mitbegründer Marcel Müller den Meistertitel am Ende redlich verdient.

Der Ex-Eisbär, der in der vergangenen Eishockeysaison für Krefeld in der DEL2 auflief und in der kommenden für Straubing spielt, resümierte hinterher: „Ich muss sagen, unsere Mannschaft war sehr stark. Es gab zum Beispiel keinen wirklichen besten Spieler, weil wir durchweg drei sehr gute Reihen hatten, die alle gut gescored und verteidigt haben.“

Die Hauptstadt Jungs wollen den Schwung aus dem Süden direkt ins Poststadion mitnehmen. Dort findet am kommenden Wochenende (22./23.07.) der Hauptstadtcup statt.