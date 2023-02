Von Rudow auf die Weltbühne Berliner Cheerleaderinnen treten bei der Weltmeisterschaft in Florida an

Spielfeldrand war gestern: Beim Cheerleading geht es um Athletik und eine gute Show. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Orlando im US-Bundesstaat Florida wird den Zuschauern zudem eine Premiere geboten: Die erste offizielle deutsche Performance-Cheer-Nationalmannschaft tritt an. Und damit geht es für das 18-köpfige Team, darunter sieben Athletinnen des TSV Rudow 1888, Ende April auf die große Bühne.

Hinter den Sportlerinnen liegt schon jetzt ein langer Weg. Um förderwürdig zu werden, baut der Cheerleading und Cheerperformance Verband Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) neue Kaderstrukturen auf. Bis vor Kurzem gab es die Nationalmannschaft, die in wenigen Wochen Deutschland in der Disziplin „Performance Cheer Freestyle Pom“ vertritt, noch gar nicht.

Zahlreiche Tänzerinnen bewarben sich im Dezember 2021 mit Videos. Aus diesen Bewerbungen wurden 60 Athletinnen eingeladen, ihr Können bei einem Lehrgang zu beweisen. Auf Kondition, Kraft und Technik kam es an. 25 Sportlerinnen wurden schließlich ausgewählt: 18 Kaderathletinnen, sieben zum Ersatz.

Zwischen Berlin und Oberhausen

Mittlerweile, rund ein Jahr später, sei der Kader aufgrund von Abgängen wegen des enormen Trainingspensums ein wenig zusammengeschrumpft, sagt Jessica Schmiel, stellvertretende Leiterin der Abteilung Cheerleading des TSV Rudow 1888 und Organisatorin der Wettkampfreise. „Wir haben jetzt 18 Kaderathletinnen und drei zum Ersatz. In dieser Konstellation werden wir nach Amerika reisen.“ Dass die Gruppe „Dance Deluxe“ des TSV Rudow mehr als ein Drittel des Kaders stellen darf, sei ein Riesenerfolg. Außerdem ist Rudow-Trainerin Maxi Biedenweg ebenfalls im Nationalmannschafts-Trainerteam.

Athletik und Show: Die Cheerleading-WM findet diesen April in Florida statt. (Symbolbild) © dpa/HANNIBAL HANSCHKE

Die Vorbereitung laufen. Seit September letzten Jahres trifft sich das Nationalteam jeden Monat ein ganzes Wochenende, abwechselnd in Berlin und Oberhausen. Neben den vielen Berlin- und Brandenburgerinnen kommt die andere Hälfte aus dem Großraum Nordrhein-Westfalen. Und dann wird trainiert, und zwar „knackig“, sagt Schmiel. „Man muss die Zeit einfach sehr effektiv nutzen.“

So wird es bis April weitergehen. „Dann gibt es nochmal einen großen Abschlusslehrgang und über das Osterwochenende ein großes Zusammentreffen mit den anderen deutschen Nationalteams.“ Denn in diesem Jahr treten vier deutsche Nationalmannschaften in vier verschiedenen Disziplinen bei der Cheerleading-Weltmeisterschaft an. Eine davon ist das „Performance Cheer Freestyle Pom“.

Eine Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes und wir werden das genießen. Jessica Schmiel, stellvertretende Leiterin der Abteilung Cheerleading des TSV Rudow 1888

„Wenn man an klassisches Cheerleading denkt, fallen einem wahrscheinlich erstmal die großen Pyramiden und Stunts ein. Dazu gibt es aber noch die kleine Schwester, das Performance Cheer. Hier liegt der Fokus auf dem Tanzen, auf Sprüngen und Drehungen. Wir sind ein klassisches Dance-Team“, erklärt Jessica Schmiel.

Ab dem 21. April geht es um alles. An zwei Wettkampftagen wird sich zeigen, ob sich das viele Training, die vielen Kilometer durch Deutschland gelohnt haben. Eine realistische Prognose könne man noch nicht abgeben, denn: „Wir wissen noch gar nicht, wie viele Gegner wir in unserer Kategorie haben werden. Es gibt noch keine Starterliste. In den vergangenen Jahren waren es so um die 20, mal mehr, mal weniger.“ Die größte Konkurrenz sei aber erfahrungsgemäß die USA. „Die sind einfach das Nonplusultra“, sagt Schmiel.

Davon will sich das deutsche Team aber nicht unter Druck setzen lassen. „Wir werden sportliche Ziele festlegen, natürlich ist eine Top-10-Platzierung etwas ganz Großes, wenn man die Hälfte des Teilnehmerfeldes hinter sich lassen kann, wir vergessen aber auch nicht, dass das die erste Teilnahme dieser Nationalmannschaft ist“, sagt Schmiel. „Eine Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes und wir werden das genießen.“

Zur Startseite