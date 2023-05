Berlins früherer Innensenator „Die Letzte Generation ist keine kriminelle Vereinigung“

Manchmal schlägt der Rechtsstaat erstaunliche Volten. Eine solche sehe ich in dem Versuch, die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ oder Teile davon als eine kriminelle Vereinigung anzusehen.

Die „Letzte Generation“ verfolgt das primäre Ziel, auf ihrer Meinung nach unzureichende Maßnahmen für den Klimaschutz hinzuweisen. Gesellschaft und insbesondere Politik sollen durch provokante Aktionen dazu veranlasst werden, radikalere Maßnahmen gegen eine nach Meinung fast aller Wissenschaftler drohende Klimakatastrophe zu ergreifen.

Das ist erst einmal eine Meinungsäußerung, die im Rahmen der Meinungsfreiheit durch Art.5 Abs.1 Satz 1 GG und Art.14 Abs.1 Verfassung von Berlin geschützt sind. Ebenso kann diese Meinungsäußerung im Rahmen von Versammlungen geschehen.

Das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit deckt keine Straftaten

Auch insoweit enthält das Grundrecht der Versammlungsfreiheit einen verfassungsrechtlichen Schutz für derartige Versammlungen oder Demonstrationen, Art.8 Abs.1 GG, Art.26 Satz 1 Verfassung von Berlin. Die Grundrechte gelten aber nicht uneingeschränkt. Beide Grundrechte decken keine Straftaten, sodass im Rahmen von Meinungsäußerungen oder Versammlung begangene Straftaten strafrechtlich zu Recht verfolgt werden. Das ist bei Aktionen der „Letzten Generation“ in der letzten Zeit vielfach geschehen. Insbesondere wegen Nötigung, aber auch wegen Sachbeschädigung sind Verurteilungen erfolgt oder Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Zur Person Ehrhart Körting (SPD) war von 1997 bis 1999 Justizsenator des Landes Berlin. In den Jahren 2001 bis 2011 bekleidete er das Amt des Innensenators in Berlin. Von 1992 bis 1997 war der Jurist Vizepräsident des Berliner Verfassungsgerichtshofs.

Das alles deckt sich mit unserer Rechtsordnung. Der Staat geht jetzt einen Schritt weiter. Gegen einen Teil der „Letzten Generation“ und ihrer Unterstützer wird jetzt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, jüngst gab es dazu Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern, auch in Berlin.

Da lohnt es, sich den Tatbestand der kriminellen Vereinigung einmal näher anzusehen. Man findet ihn in § 129 StGB. Die Grunddefinition in Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift lautet: „Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bedroht, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind.“

Das Gesetz stellt nicht auf bestimmte Straftaten ab, sodass insbesondere auch Straftaten der Nötigung nach § 240 StGB, der einen Strafrahmen bis zu drei Jahren Freiheitsentzug vorsieht, denkbar wären.

Die Frage ist, ob Zweck oder Tätigkeit der „Letzten Generation“ auf die Begehung von Straftaten „gerichtet“ ist. Hier hilft ein Blick in mein Deutsches Wörterbuch der Brockhaus Enzyklopädie. Dort wird „gerichtet“ umschrieben mit „auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet, gelenkt, gesteuert“.

Legt man diese Begriffsumschreibung auf die unstreitigen Ziele der „Letzten Generation“ um, so wird man unschwer feststellen, dass die von der Organisation verfolgten Ziele eines besseren Klimaschutzes nicht der Begehung von Straftaten dienen sollen. Zweck und Tätigkeit der Gruppe sind nicht die Begehung von Straftaten, wie es §129 Abs.1 Satz 1 StGB für eine kriminelle Vereinigung erfordert.

Gegen einen Teil der „Letzten Generation“ und ihrer Unterstützer wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. © AFP/ODD ANDERSEN

Dies wird auch durch einen Blick auf § 129 Abs.3 StGB bestätigt. Dort heißt es sinngemäß, dass eine kriminelle Vereinigung nicht vorliegt, „wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist“.

Das Ziel sind nicht die Straftaten an sich

Genau das liegt bei der „Letzten Generation“ vor. Das Ziel ist nicht die Straftat an sich, die Lust daran, Nötigungen oder andere Straftaten zu begehen, sondern die Straftat ist ein notwendiges Übel, um Aufmerksamkeit für die Ziele zu erhalten. Damit ist die Verfolgung von Teilen dieser Protestbewegung ein rechtlicher Irrweg.

Die Aktionen der „Letzten Generation“ sind für die Bürgerinnen und Bürger belastend. Zu Recht ärgert man sich über die Aktionsformen. Teilweise können sie auch schlimme Folgen haben, wie die Diskussion über die Behinderung von Rettungseinsätzen zeigt.

Ich will die Strafbarkeit einzelner Aktionen nicht entschuldigen oder verniedlichen. Insbesondere Nötigung bleibt auch strafbar, wenn der Täter oder die Täterin damit im Ergebnis akzeptable Ziele verfolgt. Aber zu deren Ahndung reicht der Straftatbestand der Nötigung aus.

Ich halte es für rechtlich, aber auch politisch verkehrt, der „Letzten Generation“ oder Teile dieser Bewegung mit dem Status einer kriminellen Vereinigung zu belegen. Übrigens, selbst wenn es so wäre, dass Protestformen der „Letzten Generation“ entgegen der von mir vertretenen Auffassung unter die Strafbarkeit einer kriminellen Vereinigung fielen, wäre es dringend geboten, das Strafgesetzbuch zu ändern.

Ich halte es auch politisch für einen Irrweg. Das zeigt der Umgang mit den Protesten der Studentenbewegung in den 1960er-Jahren. Es zeigt auch meine eigene Erfahrung mit einem Teil der 1.-Mai-Demonstranten in Berlin, dass der Versuch des Dialogs erfolgversprechender ist, als bloß auf das Strafrecht zu setzen.