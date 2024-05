Berlins rebellischster Kiez „Kreuzberg wird nicht so untergehen wie Prenzlauer Berg!“

Frau Flieg, welche drei Dinge fallen Ihnen ein, wenn Sie an Kreuzberg denken?

Punk natürlich, „Kreuzberg bleibt dreckig“ und Widerstand.

Warum Widerstand?

In Kreuzberg gab es immer Widerstand: gegen die Autobahn-Pläne in den 60er Jahren, gegen den Abriss der besetzten Häuser in den 80ern, gegen den Besuch des US-Präsidenten Ronald Reagan 1987, gegen Kapitalismus. Das gehört auch zum Gründungsmythos: Kreuzberg war immer ein widerständiger Bezirk, der gegen jeglichen Irrsinn gemeinschaftlich vorging.

Warum ausgerechnet Kreuzberg?

Ich denke, das liegt zum großen Teil an der Geschichte. Kreuzberg war bis zur Wende von der Mauer umzingelt, alles war kaputt, die Häuser waren in einem schlechten Zustand, es sah aus wie kurz nach dem Krieg. In dieses Kreuzberg wurden viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter regelrecht abgeschoben, nach der Devise: „Zieht mal da in die Slums“. Gleichzeitig sind Punks und Hausbesetzer:innen in diesen Bezirk gegangen, weil da Platz war. „Anständige Menschen“ wollten nicht in Kreuzberg leben. Aus dieser gut vernetzten Bewohnerschaft von damals ist der gemeinschaftliche Widerstand erwachsen.

Sie leben seit den frühen 90er Jahren in Kreuzberg. Was hat sich am meisten verändert?

Ich bin zum ersten Mal 1987 nach Kreuzberg gekommen, da hatten alle bunte Haare, jede zweite Person war ein Punk und gefühlt brauchten wir alle kein Geld. Man hatte irgendeinen Job, mit 500 Mark im Monat kam man locker über die Runden. Das Zimmer kostete 150 Mark, alles war spottbillig. Kein Geld zu brauchen, das war ein Luxus. Das hat uns Zeit und Kraft für alle möglichen Projekte gegeben: Das Haus instand halten, eine Quatsch-Partei gründen, Kunst, Musik und Politik machen. Diese Leichtigkeit, die wir damals hatten, ist weg. Das vermisse ich wirklich sehr.

Zur Person Nanette Flieg arbeitet seit 16 Jahren im legendären Club SO36 in der Oranienstraße. Seit Anfang der 90er Jahre lebt und arbeitet sie in Kreuzberg und hat die Veränderung des Kiezes hautnah miterlebt. Nanette Flieg vom SO36-Team © Nanette Flieg

Was hat sich gar nicht verändert?

Die Wände sind schon immer noch dreckig. Die Parolen an den Wänden sind vielleicht nicht mehr so politisch, aber sie sind noch da. Ich glaube, das Bedürfnis vieler Kreuzberger:innen, zu gestalten, mitzureden und nicht nur stumpf vor sich hin zu leben, ist geblieben.

Ebenfalls geblieben ist das SO36, in dem Sie arbeiten. Den Kreuzberger Club gibt es seit 1978.

Zu unserem 36. Jubiläum hatten wir Mitarbeitende und Besucher:innen mal gefragt, was sie mit dem SO36 verbinden. Da kam als Begriff „gentrifizierungsresistent“. Das fand ich spannend. Dass das SO36 in diesem Wohnmischgebiet überhaupt noch existiert, ist einerseits ein Glücksfall, andererseits aber auch das Ergebnis eines harten Kampfes: Ohne die Solidarität von Nachbar:innen, Freund:innen, Wegbegleiter:innen und der Politik wären wir weg. Viele andere Berliner Bezirke waren weniger „gentrifizierungsresistent“.

Prenzlauer Berg gilt als Paradebeispiel für Gentrifizierung. Dort mussten viele Clubs schließen, das bekannteste Beispiel ist der Knaack-Club.

Ich glaube, wäre das Knaack nicht gestorben, wäre das SO36 gestorben. Das war wirklich ein Weckruf an die Stadtgesellschaft. Nach dem Motto: „Da geht gerade etwas flöten, was Berlin ausmacht. Und wenn ihr jetzt sämtliche Subkultur aus der Stadt werft, weil Kapitalismus geiler ist, wird diese Stadt unattraktiv.“ Das hat uns tatsächlich geholfen, gerettet zu werden.

Kreuzberg und Prenzlauer Berg hatten nach der Wende als sanierungsbedürftige Arbeiterbezirke einen ähnlichen Ausgangspunkt. Was ist anders gelaufen?

Kurz nach der Maueröffnung sah Prenzlauer Berg tatsächlich kurz so aus wie Kreuzberg in den 70er Jahren. Gefühlt waren alle Häuser besetzt, es gab wahnsinnig viel Freiraum, Ateliers, Kunst- und Proberäume. Aber genauso schnell, wie alles besetzt wurde, wurde alles verramscht. Prenzlauer Berg wurde ausverkauft: Gentrifizierung hoch zehn, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Dieser massive kapitalistische Druck, hier möglichst viel Kohle herauszuholen, war so groß, dass sich Widerstand nicht rechtzeitig entwickeln konnte.

Früher hieß es: Du bist verrückt, du musst nach Berlin. Und die verrückten Berliner, die gingen nach Kreuzberg. Nanette Flieg, SO36

Warum wollten zeitgleich vergleichsweise wenige Investoren in Kreuzberg „einkaufen“?

Dieses dreckige, „zeckige“ Kreuzberg mit seiner gut etablierten Besetzer:innen-Szene war damals total unattraktiv. Der Osten war spottbillig, da war viel mehr Kohle zu machen, mit weniger Widerstand. Ich glaube, das hat Kreuzberg einen Aufschub gegeben. Während Prenzlauer Berg zerhackt wurde, konnten hier Dinge gerettet und gesichert werden.

Muss man widerständig sein, um nach Kreuzberg zu ziehen – oder macht Kreuzberg widerständig?

Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Früher hieß es: Du bist verrückt, du musst nach Berlin. Und die verrückten Berliner, die gingen nach Kreuzberg. Zum einen, weil man sich das Leben hier leisten konnte, zum anderen, weil man hier Gleichgesinnte getroffen hat. Hierher zogen Menschen, die eine gewisse Verrücktheit, ein gewisses Unangepasstsein attraktiv fanden. Dieser Effekt hat sich zwar abgeschwächt, trotzdem gibt es noch dieses „Kreuzberg-Gefühl“. Es wird ja sogar touristisch vermarktet.

Allerdings gibt es hier mittlerweile auch Luxuswohnungen mit Autoaufzug. Die Mieten steigen rasant.

Ich fürchte, insgesamt wird die Gentrifizierung langfristig auch in Kreuzberg siegen. Aber im Meer des Kapitalismus gibt es hier zumindest viele widerständige Inseln, die hoffentlich Bestand haben werden. Kreuzberg wird nicht so untergehen wie Prenzlauer Berg!