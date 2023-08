Berlins Top 3 Die wuchernde, krabbelnde Bio-Invasion

3 Götterbaum

88 sogenannte invasive gebietsfremde Arten, die Schaden anrichten können in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, zählt eine EU-Liste auf. Davon kommen mindestens 46 in Deutschland vor. Und 18 in Berlin. Welches die invasivsten davon sind, lässt sich allerdings nicht so einfach quali- und quantifizieren. Daher lautet das Motto in diesen Top 3: zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Der Götterbaum (Ailanthus altissima) kam aus China und Vietnam als Nutzbaum für Seidenspinner sowie als Zierpflanze zu uns. Inzwischen könnte man ihn als den Gangster unter den Bäumen bezeichnen. Geradezu explosiv besiedelt er jede Ritze der Stadt, verträgt Dürre, Streusalz, Abgase, Hundeurin und auch eine heftige Dosis Herbizide.

Eigentlich ganz hübsch: der Götterbaum, der jede Ritze der Stadt besiedelt. © Hans-Hermann Kotte/Tsp

Dabei sieht er auch noch unverschämt gut aus („Ghettopalme“). Er wuchert und wuchert. „Eigentlich ein toller Stadtbaum“, sagt Berlin-Biologe Derk Ehlert. Aus den Wäldern und Schutzgebieten der Hauptstadt wolle man ihn aber lieber heraushalten. Angesichts des Klimawandels jedoch werde man „in 80 Jahren vielleicht froh sein, ihn zu haben“.

2 Roter Amerikanischer Sumpfkrebs

Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs (Procambarus clarkii), ursprünglich beheimatet in der Region des Mississippi-Deltas, gehört zu den meistgezüchteten Süßwasserkrebsen der Welt. Sein Fleisch findet sich in diversen Kühlthekenprodukten. Doch wie kam er in den Britzer Garten oder den Tiergarten?

Eroberte den Tiergarten und den Britzer Garten: der Rote Amerikanische Sumpfkrebs. © imago images/Gottfried Czepluch

Vielleicht waren Tierhalter ihrer Krebse überdrüssig oder hatten zu viel Nachwuchs im Aquarium und setzten ihn aus. Ein Allesfresser mit hoher Vermehrungsrate, der gerne Fisch- und Amphibienlaich mag und als Träger einer Pilzerkrankung gilt. Das Scherentier hat man bei Regenwetter auch schon am Rande des Tiergartens über den Asphalt krabbeln sehen.

Weil er zur Plage wurde, gab Berlin den Sumpfkrebs ab 2018 zum Fang frei. Hunderte Kilo pro Jahr konnten zuletzt gastronomisch verwertet werden. Dennoch kommt der Sumpfkrebs in der Hauptstadt bereits an 31 Standorten vor, nun sollen auch Aale ausgesetzt werden, um gegen ihn vorzugehen. Haltung und Zucht hat die EU übrigens inzwischen untersagt, auch das Freisetzen in die Natur und der Lebendverkauf sind verboten.

1 Harlekin-Marienkäfer

Verbreitete sich rasant: der Harlekin-Marienkäfer mit den vielen Punkten. © IMAGO/ingimage

Der Harlekin-Marienkäfer (Harmonia axyridis), auch Vielfarbiger oder Asiatischer Marienkäfer genannt, ist an seinen vielen Punkten zu erkennen. Bis zu 19 hat er auf dem Rücken. Weil er so großen Appetit auf Blattläuse hat, wurde er gezielt zur Schädlingsbekämpfung in europäische Gewächshäuser geholt. Er verbreitete sich dann aber auch rasant im Freiland.

Leider kann er andere Marienkäfer krankmachen oder deren Larven fressen. Doch was regen wir uns überhaupt auf über invasive Arten? Die Art, die für diese Welt den größten Schaden anrichtet, so schrieb neulich ein taz-Kollege, bleibt immer noch der Mensch.