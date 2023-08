Berlinweite Durchsuchungen in Rockerszene Mitglieder von „Balkan Brothers“ der räuberischen Erpressung beschuldigt

Am Dienstag gab es Durchsuchungen in der Berliner Rockerszene, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sieben Durchsuchungsbeschlüsse und Beschlüsse zur Sicherung von Vermögenswerten wurden vollstreckt. Demnach wird drei Beschuldigten, die alle Führungspersonen oder Mitglieder der Rockergruppe Balkan Brothers sind, gemeinschaftliche räuberische Erpressung vorgeworfen.

Den zwei bosnisch-herzegowinisch und einem serbisch-montenegrinisch Tatverdächtigen wird vorgeworfen, zwischen Herbst 2020 und Oktober 2022 gemeinschaftlich unberechtigte Zinsforderungen aus vermeintlichen Darlehensvereinbarungen gefordert zu haben – mit Zinsen in Höhe von bis zu 20 Prozent. Mit Drohungen, unter anderem mit einer Schusswaffe, hätten sie so den Geschädigten dazu gebracht, eine höhere fünfstellige Summe an die Rocker zu zahlen.

Bei der Durchsuchung konnte die Polizei sowohl Mobilfunkgeräte, Speichermedien, Bargeld in fünfstelliger Höhe und Hinweise auf mehrere Bankschließfächer sicherstellen. Außerdem wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen einen Angehörigen eines Beschuldigten eingeleitet. Auch ein mutmaßlich sechsstelliger Geldbetrag aus einem weiteren Schließfach wurde beschlagnahmt.

Die „Balkan Brothers“ sind der Polizei seit 2019 bekannt. Laut einer BILD-Recherche aus dem März 2022 sieht das Landeskriminalamt die Gruppe als eine Straßengang an. Laut Polizei stammen alle Gang-Mitglieder überwiegend aus dem „ehemaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien“. Wie andere Rockergangs tragen die Männer Insignien: darunter das „1%“-Symbol und die Zahlenkombination „22“, die einen Hinweis auf die Initialen der Gruppe gibt.