120 Wochen ohne Supermarkt Zwei junge Berliner sind die Hoffnung für einen ganzen Kiez

Unsere Autorin Julia Weiss hat aus Mitte unter anderem folgende und Themen und Tipps für Sie:

Der Weddinger Ackerkiez bekommt endlich einen Supermarkt: Über 120 Wochen mussten die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren-Wohnanlage in der Ackerstraße ohne Supermarkt in der Nähe auskommen. Im Dezember vergangenen Jahres hatten sie wegen der schlechten Versorgung protestiert. Denn für sie, aber auch für die anderen Menschen im Kiez, war das eine Belastung. Die nächsten Lebensmittelgeschäfte sind drei bis elf Bushaltestellen entfernt. Doch nun hat das Warten ein Ende. Zwei junge Männer, Enes Eksi und Emirhan Adas, öffnen in der sanierten Ladenfläche ein Lebensmittelgeschäft.

Und hier die weiteren Themen:

Linke fordern Antisemitismusbeauftragten für Mitte

für Mitte Ältestem Berliner Kinderladen wurde der Mietvertrag nach 52 Jahren gekündigt

wurde der Mietvertrag nach 52 Jahren gekündigt Diagonalsperren und Einbahnstraßen: BVV beschließt Kiezblock im Kastanienallee-Viertel

Bezirk lässt 300 neue Bänke aufstellen

aufstellen Kleingärtner sollen Dauerparkausweise erhalten

erhalten Beschwerden über Bolzplatz in der Singerstraße

in der Singerstraße Aus für Edel-Thai in Tiergarten: Spitzenrestaurant „Kin Dee“ schließt im Mai

in Tiergarten: Spitzenrestaurant „Kin Dee“ schließt im Mai Übergriffe auf Polizisten und Journalisten bei Pro-Palästina-Demo

bei Pro-Palästina-Demo Bus streift Gebäude – Teile der Hausfassade landen auf Leipziger Straße

– Teile der Hausfassade landen auf Leipziger Straße Tipps für den Museumssonntag

