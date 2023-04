Abriss mitten in Berlin Haus mit 214 Wohnungen soll Bürogebäude weichen

Das Haus in der Mollstraße 4 hat seine beste Zeit hinter sich. Die Läden im Erdgeschoss sind mit Holzplatten verrammelt, die Fenster mit Graffiti besprüht. Dabei war das Gebäude in Mitte in einem guten Zustand. Bis 2019 wurde es vom Mercure-Hotel genutzt, das in der Corona-Pandemie schließen musste. Seitdem steht es leer und verkommt zusehends.

Das Gebäude ist angesichts des angespannten Berliner Mietmarktes interessant. Es verfügt über 214 Einzimmerwohnungen mit Balkon, Küchenzeile und Bad. Gebaut worden war es in den 1970er-Jahren als Wohnhaus für Arbeiter. Trotz dieses Potenzials soll es abgerissen werden. Der Eigentümer plant hier einen Büroneubau.

Sowohl die Grünen als auch die CDU im Bezirk kritisieren das. „Angesichts des in Berlin herrschenden Mangels an Wohnraum wäre eine Nutzung des ehemaligen Hotels und eine Umwandlung in Wohnungen zu begrüßen“, sagte der CDU-Verordnete Olaf Lemke.

Auch die Grünen plädieren dafür, die Baustruktur zu erhalten. Das Gebäude könne gut in das Areal am Haus der Statistik integriert werden, wo ein neues Stadtquartier mit Verwaltungsgebäude, neuen Wohnungen und Kulturräumen entstehen soll.

Allerdings habe sich der Eigentümer, ein Investor aus Hamburg, bisher wenig verhandlungsbereit gezeigt, berichtet Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD). Seit Jahren habe es mehrere Versuche gegeben, das Gebäude zu erhalten. Oder, wenn schon abgerissen wird, zumindest die Errichtung eines Wohnhauses zu fordern. Ohne Erfolg. Rechtlich kann der Bezirk den Abriss nicht verhindern. Als ehemaliges Hotel gilt das Gebäude als Gewerbe und ist nicht geschützt.

Nicht nachhaltig

Auch ein Baukollegium unter der früheren Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hatte sich 2021 mit dem Thema befasst und riet von dem Abriss ab. Zerstörung von Wohnungsbauten sei weder nachhaltig noch ökologisch. Auch historisch sei das Haus als Gebäude der Nachkriegsmoderne erhaltenswert.

„Es bietet sich die Chance, ein Stück Geschichte mitzuschreiben und in Berlin ein Zeichen für eine nachhaltige Bestandsentwicklung zu setzten“, hieß es in der Begründung. Außerdem gehe es um die soziale Frage, wie es weiterhin bezahlbaren Wohnraum in zentralen Lagen geben kann.

Es bietet sich die Chance, ein Stück Geschichte mitzuschreiben Regula Lüscher, Ex-Senatsbaudirektorin

Das Landesdenkmalamt Berlin kritisiert ebenso den geplanten Abriss. „Obwohl das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht, ist es aus mehreren Gründen erhaltenswert“, sagte Sprecherin Christine Wolf. Auch in Hinblick auf den Welterbe-Antrag für die nahegelegene Karl-Marx-Allee sei es wichtig, historische Bausubstanz zu erhalten.

Zugängliche Lobby und Café

Der Eigentümer ließ eine Anfrage des Tagesspiegels unbeantwortet. Geplant sei Baustadtrat Gothe zufolge ein Bürogebäude, dessen Lobby von beiden Seiten zugänglich sein soll – mit einer Cafeteria. „Dadurch entsteht mit Blick auf das neue Quartier am Haus der Statistik zumindest eine gewisse Aufenthaltsqualität“, sagte Gothe.

Momentan ist das Gebäude eher ein Ärgernis für die Nachbarschaft. Eine der wenigen Apotheken der Gegend, die sich im Erdgeschoss befand, ist mittlerweile geschlossen.

Es müsse eine Debatte darüber geführt werden, wie Gebäude geschützt werden können, fordert der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion in Mitte, Tarek Massalme. „Wir brauchen eine vertiefende Diskussion, wie wir Bestandserhalt in gesetzlichen Regelungen abbilden.“