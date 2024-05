Amt beklagt Personalmangel Weniger Trauungen und lange Wartezeiten im Standesamt in Berlin-Mitte

Wer in Mitte heiraten will, muss ab sofort länger auf einen Termin beim Standesamt warten. Wegen Personalmangels reduziert das Bezirksamt Mitte die Zahl der Eheschließungen in den Trauzimmern zukünftig auf zehn statt wie bisher 20 pro Woche. „Mit der Reduzierung des Angebotes werden sicherlich einige Enttäuschungen verbunden sein“, teilt der Bezirksstadtrat für Bürgerdienste Carsten Spallek (CDU) mit. „Ich bitte aber um Verständnis.“

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Als Grund nennt er die lange Bearbeitungszeit für Sterbe- und Geburtsurkunden, auf die Bürgerinnen und Bürger aus Mitte momentan fünf Wochen warten müssen. Das ist in Berlin nicht ungewöhnlich. In Marzahn-Hellersdorf dauert es momentan sogar bis zu 12 Wochen, bis Sterbeurkunden ausgestellt werden. Für Hinterbliebene ist das ein Problem. Sie brauchen das Dokument, um zum Beispiel Hinterbliebenenrente zu beantragen, Mietverträge zu kündigen oder Versicherungen aufzulösen.

Stadtrat Spallek warnt nun davor, dass sich die Personalsituation in Mitte durch neue Gesetze und damit entstehende Aufgaben weiter verschärfen wird. So dürfen nach einer Änderung des Namensrechts nun beide Ehepartner einen Doppelnamen tragen. Zudem können Erwachsene künftig ihren Geschlechtseintrag mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ändern.

Spallek kritisiert, dass der Berliner Senat die zur Umsetzung des Gesetzes notwendige personelle Verstärkung noch nicht geklärt habe. „Solange die unzureichende Personalausstattung im Standesamt Mitte nicht behoben werden kann, muss leider mit weiterhin hohen Wartezeiten gerechnet werden.“ Unter Umständen könnten sich diese in Zukunft sogar noch erhöhen, so Spallek.

Sie wollen mehr aus Mitte lesen? Julia Weiss berichtet im aktuellen Bezirksnewsletter auch über diese Themen: