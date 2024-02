Tagesspiegel Plus Atelierhaus in Selbstverwaltung : Künstlerkollektiv will DDR-Plattenbau in Berlin übernehmen

Seit Jahrzehnten arbeiten Künstler im Gebäuderiegel in Pankow. Doch weil das Haus immer weiter verfällt, wollen sie es nun der landeseigenen Berlinovo abkaufen. Das ist der Plan.