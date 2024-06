Berliner Kleingartenskandal eskaliert Ankläger und Ober-Gärtner liefern sich öffentliche Schlammschlacht

Der Pankower Kleingarten-Skandal entwickelt sich zu einem persönlichen Schlagabtausch. Der Whistleblower und Kleingärtner Axel Quandt wirft Gerd Schoppa „mangelhaftes Engagement bei der Korruptionsbekämpfung“ vor. Der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde Berlin wiederum sieht sich diffamiert und hält Quandt entgegen, „einen Generalverdacht gegen alle Funktionsträger im Kleingartenwesen der Bundesrepublik Deutschland“ zu schüren.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Meiner Meinung nach sind Ihre ‚Bemühungen‘ zur Korruptionsbekämpfung bei weitem zu gering, geradezu lächerlich“, schreibt Quandt dem Präsidenten des Landesverbandes. „Bei Ihnen sehe ich nur Verbalakrobatik, Populismus.“

Quandt bezeichnet den „Pankower Korruptions- und Kleingartenskandal“ als den „bei weitem größte in der Geschichte des deutschen Kleingartenwesens“. Schoppa würde diesen immer wieder auf das Fehlverhalten nur einer Person reduzieren.

Gemeint ist Viola Kleinau, die inzwischen wie der Großteil des alten Pankower Bezirksverbands-Vorstands zurückgetreten ist. Inzwischen ermittelt in dem Fall auch die Staatsanwaltschaft. Der Bezirk Pankow hat bereits vor einem Jahr ein gerichtliches Mahnverfahren gestartet und inzwischen auch Strafanzeige mit dem Verdacht auf Veruntreuung gegen den Vorstand um die ehemalige Vorsitzende erstattet.

„Viola Kleinau stand und steht im Mittelpunkt des Pankower Kleingartenskandals“, so Quandt dazu. „Lächerlich sind jedoch die Versuche, sie als Einzeltäterin hinzustellen.“ Quandt sieht „anders als von Ihnen, Herr Schoppa, suggeriert, keine exotisch-seltenen Einzelfälle“.

Schoppa wies diese Worte als „populistische Tricks, mit denen ohne Grundlage Stimmung gemacht wird“, zurück. „Fakt ist, dass ich mich immer gegen Missstände jeglicher Art im Kleingartenwesen gewandt habe“, erklärte er.

Schoppa sieht bisher keine Korruption

So habe er auch „das auch aus meiner Sicht kriminelle Handeln von Frau Kleinau“ öffentlich gemacht, „von Anfang an scharf kritisiert sowie die Strafverfolgungsbehörden nachweislich schriftlich aufgefordert, den zugrunde liegenden Sachverhalt zügig aufzuarbeiten“. Aber auch wenn Quandt diesen Begriff sehr häufig gebrauche, „kann derzeit noch niemand sagen, ob die Vorgänge und Straftaten den Begriff ‚Korruption‘ – also Bestechung – rechtfertigen“.

„Die ganz große Mehrheit“ der Funktionsträger im Kleingartenwesen sei „weder korrupt noch kriminell“, so Schoppa weiter. Er habe deshalb „energisch“ Quandts Äußerungen widersprechen müssen, „die einen Generalverdacht gegen alle Funktionsträger im Kleingartenwesen der Bundesrepublik Deutschland auch nur im Ansatz suggerieren“. Quandt habe dies während der Mitgliederversammlung des neuen Vereins „Brandbrief“ getan.

Laut Quandt warf Schoppa ihm daraufhin die geplante „Vernichtung des Kleingartenwesens“ sowie „eine pauschale Verunglimpfung des Kleingartenwesens“ vor – und kritisiert dies als „Täter-Opfer-Umkehr“: „Nicht die Kritik an der Korruption, sondern die Korruption gefährdet das Ansehen des Kleingartenwesens – und zwar zum Nachteil der Mehrheit der Anständigen.“

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Quandt zog sogar einen Vergleich zwischen Schoppa und Kleinau: „Ihre Kritik an meiner Person erinnert sehr an die aggressiven Angriffe, die mir jahrelang von Viola Kleinau entgegengeschleudert worden sind (teilweise wortgleich).“ Schoppa solle aufhören, „kritischen Kleingärtnern vorzuwerfen, dass diese ‚die Existenz des deutschen Kleingartenwesens gefährden'“, fordert Quandt. „Ähnlich hat ja auch Viola Kleinau argumentiert. Die Motive sind durchsichtig.“

Mehr aus Pankow lesen Sie in der Vollversion des Pankow-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.