Berliner Straße zu schmal für Lkw-Massen Bezirksamt scheitert mit mutmaßlich rechtswidrigem Ausbau-Plan

Nach jahrelangem Kampf können die Anwohner der Berliner Kastanienallee einen wichtigen politischen Erfolg verbuchen. Die umstrittene Planung zum Ausbau der Straße in Rosenthal für den Schwerlastverkehr soll aufgegeben werden. Das forderte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in einem aktuellen Beschluss am Mittwochabend auf Antrag von SPD, Linkspartei und Grünen.