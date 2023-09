Bezirk fasst Mautsäulen-Beschluss Illegaler Lkw-Verkehr soll aus Berlin verbannt werden

Immer mehr Schwerlaster auf Pankows Straßen zerren an den Nerven der Anwohner. Ein Großteil davon fährt nur durch den Bezirk, um sich die Autobahn-Maut zu sparen, nimmt die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) an. Der Bezirk soll nun mit Mautsäulen an den Ausfallstraßen dagegen vorgehen, regte sie in einem Beschluss an.