Bezirk zieht Vorkaufsrecht Bekanntes „Tuntenhaus“ in Berlin gerettet

Das bekannte „Tuntenhaus“ in Berlin-Prenzlauer Berg ist gerettet. Der Bezirk Pankow wird das Vorkaufsrecht anwenden, um das Haus in der Kastanienallee für die öffentliche Hand zu erwerben und die derzeitige Bewohnerschaft erhalten zu können. Das teilten das Pankower Bezirksamt und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Donnerstag mit.

Das „Tuntenhaus“ befindet sich in der Kastanienallee 86. Das Gebäude mit den markanten kapitalismuskritischen Parolen an der Vorderfront wurde im Februar dieses Jahres an einen Investor verkauft, die Bewohner fürchteten die Verdrängung.

Am Mittwoch war die Frist für den Privatkäufer ausgelaufen, eine sogenannte Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen. Darin hätte er sich zu umfangreichen Mieterschutzmaßnahmen verpflichten müssen – in der Regel über 20 Jahre hinweg. „Das Bezirksamt Pankow konnte die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgreich zum Abschluss bringen, nachdem keine unterzeichnete Abwendungsvereinbarung eingegangen ist“, teilte der Bezirk mit.

Damit ist der Weg frei, das kommunale Vorkaufsrecht tatsächlich auszuüben. Konkret soll die Stiftung Edith Maryon das Gebäude für die Genossenschaft Selbstbau eG erwerben. Diese wird das Haus nach Angaben des Bezirks auch sanieren und als Erbbaurechtsnehmer übernehmen. Das Grundstück verbleibt jedoch im Eigentum der Stiftung. „Die Stiftung ist nicht profitorientiert, sondern am langfristigen Erhalt preiswerter Wohnungen interessiert“, erkärte das Bezirksamt.

Das Wohnprojekt gibt es seit 1990. Damals besetzten Homosexuelle die Mainzer Straße 4 in Friedrichshain. Nach der von Straßenschlachten begleiteten Räumung zog ein Großteil der Bewohner in das Hinterhaus der Kastanienallee 86. Im Vorderhaus befinden sich diverse links-alternative Projekte.

Die Pankower Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hatte das Bezirksamt Mitte April per Beschluss dazu aufgefordert, das kommunale Vorkaufsrecht zu nutzen, um die Bewohnerschaft vor der Verdrängung zu schützen. Das „weltberühmte queere Wohnprojekt“ müsse bewahrt werden, hieß es zur Begründung.

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2021 kann das Vorkaufsrecht nur noch in sehr begrenztem Umfang ausgeübt werden, nämlich nur noch bei Häusern, in denen erhebliche bauliche Missstände vorliegen. Beim Tuntenhaus ist dies laut dem Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) der Fall.

Laut Bechtler gibt es im „Tuntenhaus“ 25 Wohneinheiten, in denen derzeit 36 Personen leben. „Das queere Wohnprojekt kann nur mit einem gemeinwohlorientierten Eigentümer fortbestehen“, erklärte der Stadtrat. „Eine marktorientierte Sanierung des denkmalgeschützten Wohnhauses würde zu einer erheblichen Aufwertung und damit zu Mietsteigerungen führen.“ Senat und Bezirk hätten „alles dafür getan, dass wir als Bezirk das Vorkaufsrecht nun vollziehen können“.

Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) erklärte, „neben dem Erhalt des seit Jahrzehnten bestehenden queeren Wohnprojekts ging es uns dabei auch um ein Zeichen, dass dem Land Berlin der Milieuschutz sehr wichtig ist“. Die Höhe des Kaufpreises teilte die Senatsverwaltung nicht mit.

