Brücke zwischen Event und Natur Späth’sche Baumschule in Berlin ausgezeichnet

Die Traditionsbaumschule ist als Sieger aus einem Wettbewerb des Bezirksamtes Treptow-Köpenick hervorgegangen. Der Tourismus Award wurde im Rahmen des Wirtschafts- und Tourismusforums des Bezirks feierlich an den Geschäftsführer der Späth’schen Baumschulen, Holger Zahn, übergeben. Die Laudatio hielt Susanna Bernschein, bei Visitberlin Bezirkspatin für Treptow-Köpenick.

„Die Späth’schen Baumschulen verbinden in einzigartiger Weise Natur und Kultur an ihrem historischen Standort in Treptow-Köpenick. Mit einer eindrucksvollen Geschichte von über 300 Jahren stellt sich das Unternehmen den Herausforderungen der heutigen Zeit“, heißt es als Begründung in der Laudatio. Und Susanna Bernschein ist sich sicher, dass die Späth’schen Baumschulen die Herzen der Treptow-Köpenicker, der Berliner und Berlinerinnen und der Touristen erobert haben.

Das Geheimrezept ist die gärtnerische Eventkultur

Dabei hatte es das Unternehmen nach der Wende schwer. Der Gartenbauingenieur Holger Zahn gehört seit 1987 den Späth’schen Baumschulen an. Er ist heute Geschäftsführer des Baumschulenbetriebs und hat die Entwicklung des historischen Geländes federführend vorangetrieben. Doch das war zeitweise ganz schön schwierig.

303 Jahre ist das Unternehmen schon alt

1995 haben die Beschäftigten der Späth’schen Baumschulen ihre Geschicke selbst in die Hand genommen, als sie zum 275. Unternehmensgeburtstag das erste Traditionsfest mit grünem Markt veranstaltet haben. Damals stand das Unternehmen unter Treuhandverwaltung, der Betrieb drohte zerschlagen zu werden. „Damals haben wir den Grundstein für die gärtnerische Eventkultur gelegt, mit der wir heute das ganze Jahr hindurch auf unser Gelände einladen“, sagt Zahn.

Der Tourismus Award wird seitens des Tourismusvereins Treptow-Köpenick einmal jährlich an ein Unternehmen im Bezirk verliehen, das sich durch herausragende Leistungen, sein Engagement und die Vernetzung in der Region, Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnet.

Berlins ältestes produzierendes Unternehmen

1720 von Christoph Späth gegründet, feiern die Baumschulen in diesem Jahr ihren 303. Geburtstag. Sie sind das älteste produzierende Unternehmen Berlins. Seit 1864 arbeiten die Späths am heutigen Standort in Baumschulenweg, haben entscheidend die Entwicklung der Umgebung geprägt und sowohl dem Stadtteil wie auch mehreren Straßen und der S-Bahn-Station „Baumschulenweg“ ihren Namen gegeben.

