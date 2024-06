Clogs im Kettenkarussell Eine exklusive Kurzgeschichte zur „Steglitzer Woche“

Wenn der Frühling fast vorbei ist und der Sommer noch nicht angefangen hat. Wenn die Natur ihr leuchtendstes Grün feiert, die Blüten des Wilden Jasmin am Wegesrand die Sinne betäuben, wenn die Natur erwacht ist, aber die Blattläuse noch nicht, und eine vage Sehnsucht nach Waldmeister und Berliner Weiße sich an die Oberfläche der gebeutelten Stadtseele kämpft – dann ist wieder so weit: Es ist Ende Mai. Und die Steglitzer Festwoche beginnt.