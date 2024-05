Debatte um laute Straßenmusik Drei neue „Musikinseln“ im Mauerpark sollen Anwohner schützen

Es wird keine festen Lärmschutzwände im Mauerpark zum Schutz von Anwohnern vor lauter Straßenmusik geben. Das hat das Pankower Bezirksamt klargestellt. Auf eine Anfrage der Linkspolitikerin Jaana Stiller bestätigte die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU), dass wegen „urheberrechtlicher Beschränkungen“ keine neuen Bauten fest im Mauerpark installiert werden dürfen. Der inzwischen verstorbene Landschaftsarchitekt Gustav Lange habe den Mauerpark 1992 entworfen und „dem Einbringen zusätzlicher baulicher Elemente nicht zugestimmt“.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Kritik an der Entscheidung äußert der Verein Freunde des Mauerparks. Der Verweis auf das Urheberrecht stelle „hier das öffentliche Interesse hinter abstrakte, persönliche Interessen“, sagt der Vorsitzende Alexander Puell. „Die Interessen des Urhebers und die Interessen der Menschen vor Ort müssen wir aber zusammen bekommen.“ Der Mauerpark heiße nicht ohne Grund „Ort der Begegnung“.

Allerdings ist zumindest eine temporäre Lärmschutzwand nach Angaben des Bezirks möglich, wenn sie einfach auf- und abzubauen ist. Eine solche portable Lärmschutzmuschel aus Holz („Acoustic Shell“) hatten die Freunde des Mauerparks entwickeln und im Park testen lassen. Dieser Ansatz „könnte gegebenenfalls optimiert werden“, meint Anders-Granitzki.

Puell räumt jedoch ein, dass der Einsatz des bisherigen Acoustic-Shell-Modells nicht praktikabel sei. Es hätte zwar eine „hohe akustische Wirksamkeit“, doch würde beim Auf- und Abbau ein „sehr hoher Personalaufwand“ entstehen. Außerdem würde durch einen Einsatz nur sonntags „die Schutzfunktion an den anderen Tagen (und vor allem Nächten) den Anwohnenden nicht zur Verfügung“ stehen.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Als Weiterentwicklung bringt der Verein daher die „Acoustic Shell v2.0“ in die Diskussion. Drei Granitblöcke entlang der Schwedter Straße sollen als akustische Barriere und als Sitzstufen dienen. „Sie fügen sich von der Formsprache harmonisch in den Ort und Gustav Langes Werk ein“, sagt Puell. Optionale Holzaufsätze sollen „mit wenigen Handgriffen“ an musikträchtigen Tagen temporär aufgesteckt werden können. Die Frage ist nun, ob der Bezirk diesen Kompromiss solcher temporären „Musikinseln“ mitträgt.

Spannende Details nannte die Stadträtin auch zu den Eigentumsverhältnissen in der bekannten Grünanlage: Der neue Teil des Mauerparks ist nämlich noch immer nicht in öffentlicher Hand. „Die 2020 fertiggestellte westliche Erweiterungsfläche wurde auf Gelände der CA-Immo (Verwertungsgesellschaft der Deutschen Bahn) neu angelegt und war bisher kein Bestandteil der bezirklichen Fläche“, erklärte Anders-Granitzki. Hier gebe es „nach wie vor ein juristisches Verfahren zwischen Land Berlin und der CA-Immo, das eine eigentumsrechtliche Übertragung der Flächen an das Land Berlin bislang verhindert“.

Mehr aus Pankow lesen Sie in der Vollversion des Pankow-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.