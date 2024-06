Die „Schlimmste Kreuzung“ Berlins Negativpreis für die Ecke von Bismarckstraße und Steglitzer Damm

Die Kreuzung Steglitzer Damm Ecke Bismarckstraße wurde vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV) am Donnerstag zur „schlimmsten Kreuzung“ in Berlin gekürt. Hier seien Menschen mit Sehbehinderungen im Verkehr mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Die Verleihung des Titels „Schlimmste Kreuzung“ fand im Zuge des Sehbehindertentages statt. Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne) wurde vor Ort eine entsprechende Urkunde übergeben.