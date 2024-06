Es muss nicht immer die Fanmeile sein Unsere Public Viewing-Tipps für die Fußball-EM für alle Berliner Bezirke

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steht vor der Tür – auch in Berlin wird gekickt. Sechs Spiele finden im Olympiastadion statt, darunter das Finale am 14. Juli. Wer keine Tickets bekommen hat, kann zumindest beim Public Viewing ein wenig Stadionatmosphäre aufsaugen. Hier ein paar Tipps: