Europa im Kiez Wie der Berliner Bezirk Mitte von der EU profitiert

Was haben die Theater-Sitcom „Gutes Wedding, schlechte Wedding“, der Neubau einer Bibliothek und der Rote Salon der Volksbühne gemeinsam? Sie wurden alle mit EU-Geldern finanziert.

Knapp 2,7 Millionen Euro bekam der Bezirk Mitte allein von 2019 bis 2023 aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervor. Gefördert wurden unter anderem Projekte zur beruflichen Bildung, das Tourismuskonzept des Bezirks, die Umgestaltung des Leopoldplatzes, Kulturveranstaltungen und vieles mehr.

Europa hat also viel mit uns in Mitte zu tun. Auch wenn es manchmal nicht gleich ersichtlich ist. Andreas Streit hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zusammenhang zu erklären. Er organisiert für die Bürgerinitiative „Europa Union“ Spaziergänge zu europäischen Orten in Wedding. Dabei lernt man zum Beispiel, dass es die beliebte Theater-Sitcom „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“, die Berliner Charaktere aufs Korn nimmt, auch dank der EU gibt. Das Prime Time Theater wurde mit Geldern aus Brüssel gefördert, genauso wie der Neubau der Schiller-Bibliothek.

Bei den Kiezspaziergängen, die auch in anderen Berliner Bezirken stattfinden, geht es aber nicht nur ums Geld, sondern auch um europäische Geschichte und Gemeinschaft. So führt Streit Interessierte zur Berliner Hochschule für Technik, die dank des Erasmus-Austauschprogramms Studierende aus ganz Europa besuchen können.

Auch das Antikriegsmuseum steht auf dem Programm, das 1925 vom Pazifisten und Schriftsteller Ernst Friedrich gegründet wurde. „Kiez und Europa, das klingt ja erstmal nach zwei Dingen, die ganz weit voneinander entfernt sind, stimmt aber nicht“, sagt Streit.

