Flüchtlinge dürfen bleiben Heim in Berlin-Köpenick bekommt Fristverlängerung

Wer verzweifelt ist, greift gerne nach allen Strohhalmen, die sich bieten. So ist das auch bei den Ukrainern der Flüchtlingsunterkunft an der Alfred-Randt-Straße. In einem herzzerreißenden Brief, der dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt, haben sie sich an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) gewandt.