Frühlingsstart im „Himmelbeet“ Berliner Gemeinschaftsgarten öffnet wieder

Während der Corona-Pandemie haben viele Berliner das Gärtnern als Hobby entdeckt. Wer immer noch gerne zu Schaufel und Hacke greift, kann beim „Himmelbeet“ vorbeischauen. Der Gemeinschaftsgarten in der Gartenstraße am Humboldthain startet dieses Wochenende in die Sommersaison.

Den Weddinger Standort an der Ruheplatzstraße musste das Urban-Gardening-Projekt vor einem Jahr verlassen und einem Fußball-Bildungszentrum weichen. Seitdem hat sich viel getan im neuen Garten. Es wurden Wasser und Stromanschlüsse verlegt und 200 Hochbeete gebaut. Die ersten Pflänzchen sprießen schon.

Die Fortschritte können sich alle Gartenfreunde dieses Wochenende ansehen. Ab Samstag ist das Himmelbeet wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das Café ist zwar noch nicht in Betrieb, wie das Team mitteilt. Allerdings finden einige Kurse statt.

Wie ziehe ich Jungpflanzen zu Hause hoch? Welche Unterschiede im Saatgut gibt es? Wann wird ausgesät und wann wird gepflanzt? Das können Hobby-Gärtnerinnen und Gärtner bei einem Workshop am 1. April von 14 bis 16 Uhr lernen.

Tag der offenen Tür Zum Frühlingsstart lädt das „Himmelbeet“ am Samstag, 25. März, die Nachbarschaft in den Gemeinschaftsgarten an der Gartenstraße Ecke Grenzstraße ein. Los geht es um 10 Uhr mit einer Führung, um den Garten kennenzulernen. Um 11 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 12 Uhr eine weitere Führung und um 13 Uhr stellt sich das Projekt „Fair.Wurzelt“ vor. Wer ein Hochbeet mieten will, kann sich per Mail an pachtbeete@himmelbeet.de bewerben. Spenden: https://himmelbeet.de/spenden

Auch ein neues Projekt ist für diese Saison geplant, wie das „Himmelbeet“ auf seiner Internetseite bekannt gibt. Dabei soll die Nachbarschaft, und zwar Menschen aller Herkunft, eingebunden werden. Vor allem Personen mit Fluchterfahrung soll die Partizipation ermöglicht werden – mit Festen, Workshops und gemeinsamem Kochen.

Der zweite Standort, das „ElisaBeet“, auf dem Sankt-Elisabeth-Friedhof II an der Wollankstraße hat ebenfalls wieder geöffnet. Ab April findet dort jeden ersten Samstag im Monat ein Ernte- und Pflanzenmarkt statt. Und bei der Bearbeitung des großen Gemüseackers können alle mitmachen.

